Масленица-2023 в Новосибирске: программа главных народных гуляний

Ни одна Масленица не может обойтись без блинов – в Новосибирске с 20 по 26 февраля их будут печь буквально на каждом углу. Кроме того, в зоопарке им. Шило гости даже смогут посоревноваться в поедании традиционного лакомства на скорость.