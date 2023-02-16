Масленица-2023 в Новосибирске: программа главных народных гуляний

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
«Перед нами в 2023 году стоит задача вернуть Масленицу в город, поэтому праздничные забавы готовят во всех парках и нескольких учреждениях культуры города. В ДК «Академия» выступит народный ансамбль «Дружина», также концерты пройдут в КДЦ «Станиславского», в ДК «Сибтекстильмаш». И перед каждой площадкой развернут масленичную ярмарку», - рассказала начальник управления культуры мэрии Ирина Соловьева.
Ни одна Масленица не может обойтись без блинов – в Новосибирске с 20 по 26 февраля их будут печь буквально на каждом углу. Кроме того, в зоопарке им. Шило гости даже смогут посоревноваться в поедании традиционного лакомства на скорость.
«Новосибирский зоопарк не пропускает широкие праздники и придумывает свои программы. Они уже сообщили, что подготовят конкурсы по поднятию гири, метанию валенок и один из них – скоростное объедание блинами. А встречать посетителей на входе будет настоящий ручной сибирский Чебурашка», - отметила Соловьева.
Заместитель руководителя дирекции городских парков Евгения Вторушина добавила, что развлекательные площадки откроют на Масленичную неделю практически во всех парках города: «У моря Обского», «Затулинский», «Сад Кирова», «Сосновый бор» и т.д. Гостей будут кормить блинами, пирогами, поить чаем и даже кашей.