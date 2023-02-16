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Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Местом скорби назвал мэр Новосибирска руины взорвавшегося дома на ул.Линейной, 39

16 февраля 2023, 05:54
Фото: МЧС России
Дом на ул.Линейной, 39 в Новосибирске не подлежит восстановлению после взрыва

На новые квартиры для жильцов взорвавшегося дома на Линейной выделят 330 млн. рублей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил 16 февраля, что первоочередная задача властей города – помочь жильцам взорвавшегося дома. Поэтому разговоры о дальнейшей судьбе строения преждевременны. Безусловно, он будет снесен, но – когда решат все насущные вопросы пострадавших.

“Сколько потребуется времени, чтобы вывезти все вещи, столько времени мы и потратим. Вообще-то это место скорби. Давайте будем деликатными. Там погибли люди. Поэтому, какие будут приняты решения о площадке, сказать пока точно не можем”, – сообщил Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов, когда и что будет построено на месте взорвавшегося дома.

Чтобы расселить дом, от бюджета потребуется 330 млн рублей по текущим ценам. Жильцам предложат аналогичные по площади жилья или денежные компенсации.

Напомним, взрыв бытового газа на Линейной, 39 случился 9 февраля. В результате обрушился один из подъездов пятиэтажки, 14 человек погибли.

"Задача номер один сейчас – помощь пострадавшим, а не судьба остатков. Дом не будет восстанавливаться, безусловно, он будет снесен. Когда-то. Когда все вопросы будут решены. А вот что будет на площадке – решение пока не принято", - заявил Локоть.

#Дмитрий Зайцев#Взрыв#ЧП#Дом#Пострадавшие#Общество#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Новосибирская область
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