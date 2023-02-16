Местом скорби назвал мэр Новосибирска руины взорвавшегося дома на ул.Линейной, 39

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
“Сколько потребуется времени, чтобы вывезти все вещи, столько времени мы и потратим. Вообще-то это место скорби. Давайте будем деликатными. Там погибли люди. Поэтому, какие будут приняты решения о площадке, сказать пока точно не можем”, – сообщил Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов, когда и что будет построено на месте взорвавшегося дома.
Чтобы расселить дом, от бюджета потребуется 330 млн рублей по текущим ценам. Жильцам предложат аналогичные по площади жилья или денежные компенсации.
Напомним, взрыв бытового газа на Линейной, 39 случился 9 февраля. В результате обрушился один из подъездов пятиэтажки, 14 человек погибли.
"Задача номер один сейчас – помощь пострадавшим, а не судьба остатков. Дом не будет восстанавливаться, безусловно, он будет снесен. Когда-то. Когда все вопросы будут решены. А вот что будет на площадке – решение пока не принято", - заявил Локоть.