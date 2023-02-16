Местом скорби назвал мэр Новосибирска руины взорвавшегося дома на ул.Линейной, 39

“Сколько потребуется времени, чтобы вывезти все вещи, столько времени мы и потратим. Вообще-то это место скорби. Давайте будем деликатными. Там погибли люди. Поэтому, какие будут приняты решения о площадке, сказать пока точно не можем”, – сообщил Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов, когда и что будет построено на месте взорвавшегося дома.