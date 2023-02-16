atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Тела замерзших мужчины и женщины нашли в Новосибирской области

16 февраля 2023, 07:00
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Женщина и мужчина замерзли насмерть в Новосибирской области
Мужчина и женщина насмерть замерзли в селе Цветники под Новосибирском. Об этом написал нашедший их сибиряк в паблике «Инцидент Новосибирск».

Тела пары обнаружили утром 16 февраля. Они погибли, лежа в обнимку без верхней одежды.

Новосибирцы предположили, что женщина и мужчина замерзли насмерть. Эту информацию они передали в полицию.

«К нам приходила заявка об обнаружении тел мужчины и женщины в Здвинском районе. Предварительно, смерть не криминального характера. Причины их гибели выясняют следователи», - подтвердили Atas.info в дежурной части ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в конце декабря 2022 года в лесу под Новосибирском замерз насмерть сибиряк. Его нашли лыжники, которые отдыхали в санатории неподалеку.

Мужчина замерз насмерть в лесу под Новосибирском
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Погиб#Замерз#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска унизила Новосибирск
Сегодня, 01:57
«Это не поэзия»: поэты Новосибирска о стишке, за который мать дала сыну пощечину
Вчера, 13:11
В Новосибирске начали судить вице-мэра Артема Скатова за клевету
Вчера, 01:26
«Сломала психику» или «правильно поступила» — о матери, избившей сына за мемы
Вчера, 12:01
В Новосибирске найдены камеры ГИБДД, штрафующие за непристегнутый ремень
Сегодня, 02:19
Телеведущий Соловьев отметил работу отряда "Ермак" из Новосибирска в зоне СВО
Вчера, 03:16