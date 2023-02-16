Тела замерзших мужчины и женщины нашли в Новосибирской области

Мужчина и женщина насмерть замерзли в селе Цветники под Новосибирском. Об этом написал нашедший их сибиряк в паблике «Инцидент Новосибирск».

Тела пары обнаружили утром 16 февраля. Они погибли, лежа в обнимку без верхней одежды. Новосибирцы предположили, что женщина и мужчина замерзли насмерть. Эту информацию они передали в полицию. «К нам приходила заявка об обнаружении тел мужчины и женщины в Здвинском районе. Предварительно, смерть не криминального характера. Причины их гибели выясняют следователи», - подтвердили Atas.info в дежурной части ГУ МВД по Новосибирской области. Напомним, в конце декабря 2022 года в лесу под Новосибирском замерз насмерть сибиряк. Его нашли лыжники, которые отдыхали в санатории неподалеку. Мужчина замерз насмерть в лесу под Новосибирском Узнать подробнее