В Новосибирске прогремят залпы салюта на два праздника весной

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Первые залпы фейерверка горожане увидят с Михайловской набережной 23 февраля. Также салюты прогремят на 9 мая.
«Салютом отметят День Защитника Отечества военнослужащие. Это была их инициатива», - рассказала Терешкова.
Кроме того, фестиваль фейерверков будут готовят ко Дню города Новосибирска, 25 июня. В 2023 году нашему мегаполису исполнится 130 лет.
«Пока нет точной программы празднования, однако мы планируем перекрыть площадь Ленина. Может, как на Новый год, сделаем потолки с фонариками», - поделилась чиновница.
Напомним, ранее в Новосибирске отменяли новогодний салют. Такое решение приняли власти из-за спецоперации.