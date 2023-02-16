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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Новосибирске прогремят залпы салюта на два праздника весной

16 февраля 2023, 11:05
Фото: 1MI
В Новосибирске прогремит салют на 23 февраля
Торжественные салюты планируют устроить на День защитника Отечества и День Победы в Новосибирске. Об этом рассказала журналистам вице-мэр Анна Терешкова.

Первые залпы фейерверка горожане увидят с Михайловской набережной 23 февраля. Также салюты прогремят на 9 мая.

«Салютом отметят День Защитника Отечества военнослужащие. Это была их инициатива», - рассказала Терешкова.

Кроме того, фестиваль фейерверков будут готовят ко Дню города Новосибирска, 25 июня. В 2023 году нашему мегаполису исполнится 130 лет.

«Пока нет точной программы празднования, однако мы планируем перекрыть площадь Ленина. Может, как на Новый год, сделаем потолки с фонариками», - поделилась чиновница.

Напомним, ранее в Новосибирске отменяли новогодний салют. Такое решение приняли власти из-за спецоперации.

Салют в честь Нового года-2023 отменили в Новосибирске
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#Салют#9 мая#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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