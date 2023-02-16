В Новосибирске прогремят залпы салюта на два праздника весной

Торжественные салюты планируют устроить на День защитника Отечества и День Победы в Новосибирске. Об этом рассказала журналистам вице-мэр Анна Терешкова.

Первые залпы фейерверка горожане увидят с Михайловской набережной 23 февраля. Также салюты прогремят на 9 мая. «Салютом отметят День Защитника Отечества военнослужащие. Это была их инициатива», - рассказала Терешкова. Кроме того, фестиваль фейерверков будут готовят ко Дню города Новосибирска, 25 июня. В 2023 году нашему мегаполису исполнится 130 лет. «Пока нет точной программы празднования, однако мы планируем перекрыть площадь Ленина. Может, как на Новый год, сделаем потолки с фонариками», - поделилась чиновница. Напомним, ранее в Новосибирске отменяли новогодний салют. Такое решение приняли власти из-за спецоперации. Салют в честь Нового года-2023 отменили в Новосибирске Узнать подробнее