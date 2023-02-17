Панарин сменил Леонова во главе Совета ветеранов области на внеочередной конференции

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Ключевым вопросом повестки дня внеочередной конференции была смена председателя организации. Виктор Леонов, много лет возглавлявший Совет ветеранов попросил освободить его от этой должности в связи по состоянию здоровья. Делегаты поблагодарили Леонова за многолетнюю работу и удовлетворили его прошение. На пост председателя сам Леонов предложил Владимира Панарина. Уходящему председателю были вручены почетные грамоты от губернатора и Законодательного собрания Новосибирской области, спикером которого Виктор Леонов был два созыва.
Владимир Иванович Панарин, заместитель директора по повышению квалификации руководителей и специалистов АПК Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет». Делегаты единогласно избрали его новым председателем.
Примечательно, что смена председателя главной ветеранской организации произошла в год очередных выборов губернатора Новосибирской области – а ветераны и пожилые жители области традиционно являются важной частью электората.
Владимир Панарин много лет проработал в структуре областной исполнительной власти. С 1998 по 2011 год начальником управления общественных связей — общественной приемной главы администрации Новосибирской области, в 2005 году стал председателем комитета общественно-политических связей обладминистрации.
В работе конференции принимал участие «политический» заместитель губернатора Андрея Травникова - первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Он поблагодарил Виктора Леонова за многолетний труд и вручил ему Почётную грамоту Президента РФ «За активную общественную деятельность», а также поздравил Владимира Панарина с избранием.
Напомним, что в январе выборного 2023 года состоялась личная встреча Президента РФ Владимира Путина с действующим губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.