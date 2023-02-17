atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:50

Published Сегодня, 02:50

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

Панарин сменил Леонова во главе Совета ветеранов области на внеочередной конференции

17 февраля 2023, 02:50
Фото: Страница «ВКонтакте» депутата Законодательного собрания НСО Вадима Агеенко
Владимир Панарин стал новым председателем Совета ветеранов Новосибирской области
Владимир Панарин избран новым председателем Совета ветеранов Новосибирской области вместо Виктора Леонова. Смена председателя произошла на внеочередной конференции 16 февраля 2023.

Ключевым вопросом повестки дня внеочередной конференции была смена председателя организации. Виктор Леонов, много лет возглавлявший Совет ветеранов попросил освободить его от этой должности в связи по состоянию здоровья. Делегаты поблагодарили Леонова за многолетнюю работу и удовлетворили его прошение. На пост председателя сам Леонов предложил Владимира Панарина. Уходящему председателю были вручены почетные грамоты от губернатора и Законодательного собрания Новосибирской области, спикером которого Виктор Леонов был два созыва.

Владимир Иванович Панарин, заместитель директора по повышению квалификации руководителей и специалистов АПК Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет». Делегаты единогласно избрали его новым председателем.

Примечательно, что смена председателя главной ветеранской организации произошла в год очередных выборов губернатора Новосибирской области – а ветераны и пожилые жители области традиционно являются важной частью электората.

Виктор Леонов много лет возглавлял Совет ветеранов
Фото: nso.ru

Владимир Панарин много лет проработал в структуре областной исполнительной власти. С  1998  по 2011  год начальником управления общественных связей  — общественной приемной главы администрации Новосибирской области, в  2005  году стал председателем комитета общественно-политических связей обладминистрации.

В работе конференции принимал участие «политический» заместитель губернатора Андрея Травникова - первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Он поблагодарил Виктора Леонова за многолетний труд и вручил ему Почётную грамоту Президента РФ «За активную общественную деятельность», а также поздравил Владимира Панарина с избранием.

Напомним, что в январе выборного 2023 года состоялась личная встреча Президента РФ Владимира Путина с действующим губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Стало известно, о чем Путин разговаривал с Травниковым на встрече 16 января
Узнать подробнее
#Ветераны#Председатель#Выборы#Общество#Политика#Новосибирская область#Андрей Травников#Юрий Петухов#Дмитрий Тростников
Подпишитесь
В Новосибирске похоронили двух бойцов элитного отряда «Вега»
Сегодня, 04:38
«Бэтмен» попался: лидера группы «Несчастный случай» Кортнева задержали в Новосибирске
Сегодня, 02:29
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска унизила Новосибирск
Вчера, 01:57
Масленица-2023 в Новосибирске: программа главных народных гуляний
Вчера, 06:06
«Ростелеком»: пожизненное рабство, почему невозможно отключиться от услуг компании
Вчера, 06:56
Легендарный стоквартирный дом разрушается: люди просят помочь прокуратуру
Сегодня, 02:30