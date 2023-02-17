Панарин сменил Леонова во главе Совета ветеранов области на внеочередной конференции

Ключевым вопросом повестки дня внеочередной конференции была смена председателя организации. Виктор Леонов, много лет возглавлявший Совет ветеранов попросил освободить его от этой должности в связи по состоянию здоровья. Делегаты поблагодарили Леонова за многолетнюю работу и удовлетворили его прошение. На пост председателя сам Леонов предложил Владимира Панарина. Уходящему председателю были вручены почетные грамоты от губернатора и Законодательного собрания Новосибирской области, спикером которого Виктор Леонов был два созыва.