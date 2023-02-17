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«Сибэко» выставляет иски на 29 млн рублей к застройщику жилмассива «Просторный»

17 февраля 2023, 10:14
Фото: Группа Вконтакте жителей жилмассива "Просторный"
Компания "Дискус Плюс" является застройщиком жилмассивов "Просторный" и Плющихинский"

Опять многомиллионные иски — компания «Дискус Плюс» снова задолжала «Сибэко»

«Сибэко» снова подала в суд два иска на «Дискус плюс» из-за задолженностей по тепловой энергии на сумму более 29 млн рублей.

Компания АО «Сибэко», являющаяся частью Сибирской генерирующей компании (СГК), считает, что долги за тепловую энергию от «Дискус Плюс» можно получить только через суд.

На 17 февраля в суде находится два исковых заявления — на 17,7 млн рублей и на 11,9 млн рублей. Чуть менее года назад компания «Сибэко» планировала обанкротить «Дискус Плюс» за долги 262 млн рублей. По данным spark-interfax.ru иски были частично или полностью удовлетворены судом. Так 12 октября суд удовлетворил исковые требования АО «Сибэко» в отношении «Дискус Плюс» на 95,5 млн рублей, также в течение 2022 года были удовлетворен иски на 9,6 млн рублей, на 37 млн рублей, на 43,4 млн рублей.

Компания «Дискус Плюс» объясняет такое внимание АО «Сибэко» желанием отобрать «тепловые сети и центральные тепловые пункты», которые были построены на средства «Дискус Плюс». Стоимость возведенных сооружений по данным «Дискус Плюс» более 1 млрд рублей. Из-за использования самостоятельно возведенной котельной для отопления жилмассива «Плющихинский» жители сталкивались с недостатком тепла в квартирах. В итоге, люди, купившие квартиры на жилмассиве, оказались заложниками в борьбе между двумя компаниями за право оказывать услуги по отоплению.

Комментарий от представителя компании «Дискус Плюс» по новым исками от «Сибэко» получить не удалось — по телефонам, представленным на сайте никто не отвечает, по телефону от аффилированной компании «Дискус Инвест», что «если у компании «Сибэко» есть вопросы к «Дискус Плюс», то они сами знают, кому позвонить».

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ГК «Дискус» планировала получать стабильный доход от теплоснабжения построенного жилмассива, но эти планы не реализовались, в судебном порядке было решено подключить «Плющихинский» к городским теплосетям. С тех пор противостояние АО «Сибэко» и ООО «Дискус Плюс» продолжается уже несколько лет.

#Ольга Храмушкина#Дискус#Общество#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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