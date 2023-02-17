Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Компания АО «Сибэко», являющаяся частью Сибирской генерирующей компании (СГК), считает, что долги за тепловую энергию от «Дискус Плюс» можно получить только через суд.
На 17 февраля в суде находится два исковых заявления — на 17,7 млн рублей и на 11,9 млн рублей. Чуть менее года назад компания «Сибэко» планировала обанкротить «Дискус Плюс» за долги 262 млн рублей. По данным spark-interfax.ru иски были частично или полностью удовлетворены судом. Так 12 октября суд удовлетворил исковые требования АО «Сибэко» в отношении «Дискус Плюс» на 95,5 млн рублей, также в течение 2022 года были удовлетворен иски на 9,6 млн рублей, на 37 млн рублей, на 43,4 млн рублей.
Компания «Дискус Плюс» объясняет такое внимание АО «Сибэко» желанием отобрать «тепловые сети и центральные тепловые пункты», которые были построены на средства «Дискус Плюс». Стоимость возведенных сооружений по данным «Дискус Плюс» более 1 млрд рублей. Из-за использования самостоятельно возведенной котельной для отопления жилмассива «Плющихинский» жители сталкивались с недостатком тепла в квартирах. В итоге, люди, купившие квартиры на жилмассиве, оказались заложниками в борьбе между двумя компаниями за право оказывать услуги по отоплению.
Комментарий от представителя компании «Дискус Плюс» по новым исками от «Сибэко» получить не удалось — по телефонам, представленным на сайте никто не отвечает, по телефону от аффилированной компании «Дискус Инвест», что «если у компании «Сибэко» есть вопросы к «Дискус Плюс», то они сами знают, кому позвонить».
ГК «Дискус» планировала получать стабильный доход от теплоснабжения построенного жилмассива, но эти планы не реализовались, в судебном порядке было решено подключить «Плющихинский» к городским теплосетям. С тех пор противостояние АО «Сибэко» и ООО «Дискус Плюс» продолжается уже несколько лет.