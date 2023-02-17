На 17 февраля в суде находится два исковых заявления — на 17,7 млн рублей и на 11,9 млн рублей. Чуть менее года назад компания «Сибэко» планировала обанкротить «Дискус Плюс» за долги 262 млн рублей. По данным spark-interfax.ru иски были частично или полностью удовлетворены судом. Так 12 октября суд удовлетворил исковые требования АО «Сибэко» в отношении «Дискус Плюс» на 95,5 млн рублей, также в течение 2022 года были удовлетворен иски на 9,6 млн рублей, на 37 млн рублей, на 43,4 млн рублей.