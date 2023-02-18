К двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года приговорил суд Новосибирского гарнизона капитана, служившего в одной из местных воинских частей. Воспользовавшись служебных положением, он вывез военного госпиталя и присвоил "вещевое имущество", сообщается в телеграм-канале суда.