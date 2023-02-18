Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
К двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года приговорил суд Новосибирского гарнизона капитана, служившего в одной из местных воинских частей. Воспользовавшись служебных положением, он вывез военного госпиталя и присвоил "вещевое имущество", сообщается в телеграм-канале суда.
Похищенное оценили в 120 тысяч рублей, на момент оглашения решения суда офицер его уже возместил, говорится в сообщении. Остальных подробностей дела суд не приводит.