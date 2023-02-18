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Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

В Новосибирске офицер обокрал военный госпиталь на 120 тысяч рублей

18 февраля 2023, 02:58
Фото: 1MI
Что именно украл офицер, не разглашается

В Новосибирске осудили капитана за воровство из госпиталя на сумму 120 тысяч рублей

Новосибирский гарнизонный суд вынес приговор капитану вооруженных сил России за кражу из госпиталя. Офицер отделался условным сроком

К двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года приговорил суд Новосибирского гарнизона капитана, служившего в одной из местных воинских частей. Воспользовавшись служебных положением, он вывез военного госпиталя и присвоил "вещевое имущество", сообщается в телеграм-канале суда.

Похищенное оценили в 120 тысяч рублей, на момент оглашения решения суда офицер его уже возместил, говорится в сообщении. Остальных подробностей дела суд не приводит.

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#Суд#Армия#Кража#Криминал#Новосибирск
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