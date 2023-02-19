Грузовик насмерть переехал пешехода на трассе в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
За рулем фуры MAN находился 48-летний водитель. Он ехал по региональной трассе со стороны Кузбасса и сбил пешехода.
«ДТП произошло на 135 км дороги Р-255 «Байкал» в темное время суток. Пешеход шел по трассе без световозвращающих элементов на одежде. Он погиб на месте», - уточнили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, погибшему около 40 лет. Сейчас правоохранители выясняют детали аварии и ищут его родных.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП на Бали серьезно пострадала жительница Новосибирска. Ее родные открыли денежный сбор.