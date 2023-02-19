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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Грузовик насмерть переехал пешехода на трассе в Новосибирской области

19 февраля 2023, 03:23
Фото: ГИБДД НСО
Пешеход погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском
Мужчина погиб под колесами грузовика на трассе под городом Болотное в Новосибирской области. Авария произошла рано утром 19 февраля, сообщает ГИБДД региона.

За рулем фуры MAN находился 48-летний водитель. Он ехал по региональной трассе со стороны Кузбасса и сбил пешехода.

«ДТП произошло на 135 км дороги Р-255 «Байкал» в темное время суток. Пешеход шел по трассе без световозвращающих элементов на одежде. Он погиб на месте», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, погибшему около 40 лет. Сейчас правоохранители выясняют детали аварии и ищут его родных.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП на Бали серьезно пострадала жительница Новосибирска. Ее родные открыли денежный сбор.

Жительница Новосибирска разбилась в ДТП на Бали
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#Алина Шефер#ДТП#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
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