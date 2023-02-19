Коллекторы составили портрет типичного должника в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Специалисты НАПКА сообщили, что чаще в финансовую кабалу попадают люди в возрасте 25-40 лет. В основном семейные. Таких должников порядка половины из общего числа.
Также, как пишет РБК-Новосибирск, около 5% должников - это пенсионеры. В большинстве случаев они просрочивают платежи из-за задержки пенсии или зарплаты.
Уточняется, что среди должников много трудящихся в сферах торговли и финансовой. Средняя сумма задолженности - 150 000 рублей.