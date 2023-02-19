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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Коллекторы составили портрет типичного должника в Новосибирске

19 февраля 2023, 10:09
Фото: freepik.com
Составлен портрет типичного должника в Новосибирске
Потенциальный должник по кредитам - это молодой и средних лет новосибирец. Так своего типичного клиента охарактеризовали коллекторы.

Специалисты НАПКА сообщили, что чаще в финансовую кабалу попадают люди в возрасте 25-40 лет. В основном семейные. Таких должников порядка половины из общего числа.

Также, как пишет РБК-Новосибирск, около 5% должников - это пенсионеры. В большинстве случаев они просрочивают платежи из-за задержки пенсии или зарплаты. 

Уточняется, что среди должников много трудящихся в сферах торговли и финансовой. Средняя сумма задолженности - 150 000 рублей.

#Алина Шефер#Долг#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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