Оттепель до +3 градусов придет в Новосибирск на следующей неделе

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
По данным «Яндекс.Погоды», 23 февраля в мегаполисе начнет резко таять снег, пойдут дожди. В воздухе установится -1...0 градусов. А 24 числа месяца потеплеет до +3.
При этом Gismeteo прогнозирует небольшой снегопад и -4...-11°C за день до оттепели. Значит, такой скачок температур не обойдется без последствий для метеозависимых сибиряков.
Синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщают, что плюсовая температура придет под конец недели. Будет пасмурно и ветрено - до 7...15 м/с.