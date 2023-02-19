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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Оттепель до +3 градусов придет в Новосибирск на следующей неделе

19 февраля 2023, 10:44
Фото: atas.info
Аномальная жара ожидается в Новосибирске с 20 февраля
Аномально потеплеет в Новосибирске в конце февраля 2023 года. Популярные онлайн сервисы погоды обещают +3°C.

По данным «Яндекс.Погоды», 23 февраля в мегаполисе начнет резко таять снег, пойдут дожди. В воздухе установится -1...0 градусов. А 24 числа месяца потеплеет до +3.

При этом Gismeteo прогнозирует небольшой снегопад и -4...-11°C за день до оттепели. Значит, такой скачок температур не обойдется без последствий для метеозависимых сибиряков.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщают, что плюсовая температура придет под конец недели. Будет пасмурно и ветрено - до 7...15 м/с.

#Погода на неделю#Весна#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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