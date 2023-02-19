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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Новосибирске из парковок для инвалидов в центре сделали снегоотвал

19 февраля 2023, 11:23
Фото: Алексей Голов
Парковки для инвалидов завалили снегом в Новосибирске
Новосибирец пожаловался на заваленные снегом парковки для инвалидов в центре города. Эту ситуацию он считает опасной по ряду причин и планирует сообщить об этом в прокуратуру.

По словам неравнодушного горожанина Алексея Голова, водители с ограниченными возможностями с трудом паркуются возле библиотеки для слабовидящих на улице Крылова и ТЦ «Москва» из-за сугробов. Также им тяжело выйти из автомобилей.

 

Фото: Алексей Голов
«Сейчас на парковке большая куча снега — это то, что очистили с дороги и оставили таять у заборчиков. И, кстати, эти самые ограждения, которые установили прошлым летом, только усугубляют ситуацию. Людям с инвалидностью приходится с риском для жизни обходить снежные льдины через проезжую часть», — поделился сибиряк с Atas.info.

Мужчина считает, что подобная обстановка с парковочными карманами для инвалидов — это нарушение их прав и норм безопасности. Он планирует пожаловаться в прокуратруру.

Новосибирцев возмутили ледяные сугробы возле остановок на Крылова
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#Алина Шефер#Снег#Парковка#Инвалидность#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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