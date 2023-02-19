В Новосибирске из парковок для инвалидов в центре сделали снегоотвал

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
По словам неравнодушного горожанина Алексея Голова, водители с ограниченными возможностями с трудом паркуются возле библиотеки для слабовидящих на улице Крылова и ТЦ «Москва» из-за сугробов. Также им тяжело выйти из автомобилей.
«Сейчас на парковке большая куча снега — это то, что очистили с дороги и оставили таять у заборчиков. И, кстати, эти самые ограждения, которые установили прошлым летом, только усугубляют ситуацию. Людям с инвалидностью приходится с риском для жизни обходить снежные льдины через проезжую часть», — поделился сибиряк с Atas.info.
Мужчина считает, что подобная обстановка с парковочными карманами для инвалидов — это нарушение их прав и норм безопасности. Он планирует пожаловаться в прокуратруру.