Новосибирцев возмутили ледяные сугробы возле остановок на Крылова

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Горожане, устав ждать снегоуборщиков, сами притоптали снег на тротуаре и соорудили в сугробе лестницу. По ней они добираются к остановке «Центральный рынок» - иногда с риском для здоровья и жизни.
«Это ежегодная беда. Парковки и тротуары напротив Крылова, 24 покрыты снегом и льдом. Вырастают метровые сугробы, которые никто не убирает всю зиму и люди даже продавливают в них ступеньки. Но ходить по ним крайне опасно. Несколько раз я ловил падающих пожилых людей, помогал некоторым подняться», - рассказал Atas.info неравнодушный сибиряк Алексей Голов.
Новосибирец планирует обратиться по этой ситуации в прокуратуру региона, если в ближайшие дни дорожные службы не уберут опасные сугробы возле остановок в центре города.
Напомним, ранее жители левобережья Новосибирска рассказали Atas.info о том, что из-за снежных валов на остановках не могут войти в трамваи. Их жалобы услышали и нарушения устранили.