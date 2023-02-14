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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Новосибирцев возмутили ледяные сугробы возле остановок на Крылова

14 февраля 2023, 11:46
Фото: Алексей Голов
Жители Новосибирска в очередной раз пожаловались на плохую уборку снега. Сейчас их удручает ситуация с ледяными сугробами на улице Крылова.

Горожане, устав ждать снегоуборщиков, сами притоптали снег на тротуаре и соорудили в сугробе лестницу. По ней они добираются к остановке «Центральный рынок» - иногда с риском для здоровья и жизни.

«Это ежегодная беда. Парковки и тротуары напротив Крылова, 24 покрыты снегом и льдом. Вырастают метровые сугробы, которые никто не убирает всю зиму и люди даже продавливают в них ступеньки. Но ходить по ним крайне опасно. Несколько раз я ловил падающих пожилых людей, помогал некоторым подняться», - рассказал Atas.info неравнодушный сибиряк Алексей Голов.

Новосибирец планирует обратиться по этой ситуации в прокуратуру региона, если в ближайшие дни дорожные службы не уберут опасные сугробы возле остановок в центре города.

Напомним, ранее жители левобережья Новосибирска рассказали Atas.info о том, что из-за снежных валов на остановках не могут войти в трамваи. Их жалобы услышали и нарушения устранили.

В Новосибирске из-за сугробов пассажиры не могут попасть в трамваи
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#Алина Шефер#Снег#Остановки#Прокуратура#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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