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Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

В Новосибирске из-за сугробов пассажиры не могут попасть в трамваи

2 февраля 2023, 03:59
Фото: 1MI
Пассажиры не могут войти в трамваи из-за снега в Новосибирске
Жители Новосибирска не могут войти в трамваи из-за снега у остановок. Также, с их слов, из-за нерасчищенных сугробов транспорт не может открыть им двери.
«Пытались зайти на Карла Маркса в трамвай утром. Двери заклинило, и мы стояли в снегу по колено на холоде. Все вокруг матерились. Когда зашли, этот снег просто завалил трамвай. Было так сыро и скользко», — рассказали сибиряки Atas.info.

Пассажиры отметили, что снег в транспорте пришлось выметать кондуктору. А водитель тем временем ругался, что уже много раз жаловался в мэрию на заваленные снегом остановки и рельсы.

«Все заявки приняты во внимание. В город вывели десятки единиц снегоуборочной техники. Дороги, рельсы, тротуары очистят от снега до конца текущей недели», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске прошел мощный снегопад, который оставил после себя огромные снежные валы на дорогах. Также недавно горожане жаловались, как салон трамвая в пути запорошило снегом.

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#Алина Шефер#Снег#Общественный транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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