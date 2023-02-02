В Новосибирске из-за сугробов пассажиры не могут попасть в трамваи

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
«Пытались зайти на Карла Маркса в трамвай утром. Двери заклинило, и мы стояли в снегу по колено на холоде. Все вокруг матерились. Когда зашли, этот снег просто завалил трамвай. Было так сыро и скользко», — рассказали сибиряки Atas.info.
Пассажиры отметили, что снег в транспорте пришлось выметать кондуктору. А водитель тем временем ругался, что уже много раз жаловался в мэрию на заваленные снегом остановки и рельсы.
«Все заявки приняты во внимание. В город вывели десятки единиц снегоуборочной техники. Дороги, рельсы, тротуары очистят от снега до конца текущей недели», — сообщили в мэрии Новосибирска.
Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске прошел мощный снегопад, который оставил после себя огромные снежные валы на дорогах. Также недавно горожане жаловались, как салон трамвая в пути запорошило снегом.