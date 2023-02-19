В Новосибирске мужчина и женщина разбились на снегоходе

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:52
Экстремальный отдых мужчины и женщины на снегоходе закончился жуткой аварией. Они налетели на огромный сугроб возле дерева и перевернулись.
«Сибиряков нашли в овраге с травмами. 40-летний мужчина сломал левую ногу. Пару госпитализировали», — уточнили спасатели МАСС.
Какие травмы получила подруга водителя снегохода неизвестно.
Напомним, утром 19 февраля фура сбила 40-летнего пешехода на трассе под Новосибирском. Мужчина скончался на месте.