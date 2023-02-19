В Новосибирске мужчина и женщина разбились на снегоходе

Пара перевернулась на снегоходе на улице Красный факел в Новосибирске в ночь на 19 февраля. Сейчас оба пострадавших в больнице.

Экстремальный отдых мужчины и женщины на снегоходе закончился жуткой аварией. Они налетели на огромный сугроб возле дерева и перевернулись. «Сибиряков нашли в овраге с травмами. 40-летний мужчина сломал левую ногу. Пару госпитализировали», — уточнили спасатели МАСС. Какие травмы получила подруга водителя снегохода неизвестно. Напомним, утром 19 февраля фура сбила 40-летнего пешехода на трассе под Новосибирском. Мужчина скончался на месте. Грузовик насмерть переехал пешехода на трассе в Новосибирской области Узнать подробнее