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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

В Новосибирске мужчина и женщина разбились на снегоходе

19 февраля 2023, 04:49
Фото: freepik.com
Женщина и мужчина перевернулись на снегоходе в Новосибирске
Пара перевернулась на снегоходе на улице Красный факел в Новосибирске в ночь на 19 февраля. Сейчас оба пострадавших в больнице.

Экстремальный отдых мужчины и женщины на снегоходе закончился жуткой аварией. Они налетели на огромный сугроб возле дерева и перевернулись.

«Сибиряков нашли в овраге с травмами. 40-летний мужчина сломал левую ногу. Пару госпитализировали», — уточнили спасатели МАСС.

Какие травмы получила подруга водителя снегохода неизвестно.

Напомним, утром 19 февраля фура сбила 40-летнего пешехода на трассе под Новосибирском. Мужчина скончался на месте.

Грузовик насмерть переехал пешехода на трассе в Новосибирской области
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#Алина Шефер#Снегоход#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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