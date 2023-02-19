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Published Сегодня, 02:42

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Updated Сегодня, 02:44

В Новосибирске власти прокомментировали баннер обманутых дольщиков с Путиным

19 февраля 2023, 02:42
Фото: предоставили дольщики
Дольщики вывесили баннер с обращением к президенту Владимиру Путину на долгострое на Красина,56 в Новосибирске. Местные власти не прошли мимо и отреагировали на это сообщение.

Покупатели квартир в проблемной многоэтажке рассказали, что уже 19 лет ждут новоселье. В числе 116 дольщиков есть и мэрия, которая скупала там недвижимость.

Глава Минстроя региона Алексей Колмаков посоветовал новосибирцам создать жилищный кооператив. Тогда им могут оказать господдержку.

Однако сейчас дольщики сами не могут договориться о создании ЖКС. Многие думают, что это приведет к новым трудностям.

«В прошлом году мы направляли от Правительства НСО ходатайство в ППК «Фонд» о включении данного дома в перечень объектов, проблемы которого возможно решить с применением федерального механизма. Однако, получили отказ из-за отсутствия подтвержденного финансирования со стороны ППК Фонд. Сегодня мы готовы применить все возможные меры поддержки на областном уровне - субсидии, реализация МИПов, но применить их будет эффективнее, если дольщики объединятся в жилищно-строительный кооператив. Мы неоднократно приводили примеры, когда активная позиция дольщиков в диалоге с властью помогает решать вопрос оперативно. Уверен, и в данной ситуации необходимо искать компромисс ради общей задачи – довести долгострой до ввода в эксплуатацию», - отметил Алексей Колмаков.

В Минстрое НСО уверили, что принимают все возможные меры, чтобы были восстановлены и защищены права дольщиков.

"Властям НСО не указ президент": гигантский баннер на долгострое в Новосибирске
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#Алина Шефер#Владимир Путин#Долгострой#Дольщики#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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