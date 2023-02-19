В Новосибирске власти прокомментировали баннер обманутых дольщиков с Путиным

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Покупатели квартир в проблемной многоэтажке рассказали, что уже 19 лет ждут новоселье. В числе 116 дольщиков есть и мэрия, которая скупала там недвижимость.
Глава Минстроя региона Алексей Колмаков посоветовал новосибирцам создать жилищный кооператив. Тогда им могут оказать господдержку.
Однако сейчас дольщики сами не могут договориться о создании ЖКС. Многие думают, что это приведет к новым трудностям.
«В прошлом году мы направляли от Правительства НСО ходатайство в ППК «Фонд» о включении данного дома в перечень объектов, проблемы которого возможно решить с применением федерального механизма. Однако, получили отказ из-за отсутствия подтвержденного финансирования со стороны ППК Фонд. Сегодня мы готовы применить все возможные меры поддержки на областном уровне - субсидии, реализация МИПов, но применить их будет эффективнее, если дольщики объединятся в жилищно-строительный кооператив. Мы неоднократно приводили примеры, когда активная позиция дольщиков в диалоге с властью помогает решать вопрос оперативно. Уверен, и в данной ситуации необходимо искать компромисс ради общей задачи – довести долгострой до ввода в эксплуатацию», - отметил Алексей Колмаков.
В Минстрое НСО уверили, что принимают все возможные меры, чтобы были восстановлены и защищены права дольщиков.