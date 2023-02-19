В Новосибирске водитель Porsche устроил массовое ДТП и уехал

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Как сообщили в ГИБДД региона, ДТП произошло днем 19 февраля на улице Военной, 12. Автомобиль Porsche ехал по магистрали в сторону Покатной и врезался в попутный Ford, а потом во встречный Nissan.
Последнюю иномарку так занесло от удара, что она протаранила ГАЗ. В итоге, все три транспорта сплелись в одно большое месиво, а четвертый скрылся с места ДТП.
«Сейчас разыскивают водителя Porsche, который уехал с места аварии и оказывают на месте помощь пострадавшей. Это женщина, пассажирка Nissan», — уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее жительница Новосибирска попала в жуткое ДТП на острове Бали. Она в больнице с переломом черепа.