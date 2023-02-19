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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

В Новосибирске водитель Porsche устроил массовое ДТП и уехал

19 февраля 2023, 09:18
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
В Новосибирске ищут устроившего массовое ДТП водителя Porsche
Массовая авария произошла в Новосибирске по вине неизвестного водителя Porsche. Оставив за собой месиво из иномаркой, он скрылся.

Как сообщили в ГИБДД региона, ДТП произошло днем 19 февраля на улице Военной, 12. Автомобиль Porsche ехал по магистрали в сторону Покатной и врезался в попутный Ford, а потом во встречный Nissan.

Последнюю иномарку так занесло от удара, что она протаранила ГАЗ. В итоге, все три транспорта сплелись в одно большое месиво, а четвертый скрылся с места ДТП.

«Сейчас разыскивают водителя Porsche, который уехал с места аварии и оказывают на месте помощь пострадавшей. Это женщина, пассажирка Nissan», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее жительница Новосибирска попала в жуткое ДТП на острове Бали. Она в больнице с переломом черепа.

Жительница Новосибирска разбилась в ДТП на Бали
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#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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