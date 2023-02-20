В Новосибирске инженера компании осудят за гибель рабочего в шахте лифта

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Правоохранители считают, что в трагедии виноват главный инженер организации, которая занимается строительством ЖК «Чернышевский». Начальник нарушил требования безопасности, предусмотренные на строительных площадках.
По версии следствия, в частности, мужчина не проверил ограждение у лифта – так его подчиненный случайно наступил на лист фанеры и провалился на 8 метров в шахту. Рабочий погиб на месте.
Уголовное дело уже направили в суд.