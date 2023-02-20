atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

В Новосибирске инженера компании осудят за гибель рабочего в шахте лифта

20 февраля 2023, 03:05
Фото: 1MI
Рабочий погиб в шахте лифта по вине инженера в Новосибирске
Дело о смерти рабочего в шахте лифта передали в суд в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона 20 февраля.

Правоохранители считают, что в трагедии виноват главный инженер организации, которая занимается строительством ЖК «Чернышевский». Начальник нарушил требования безопасности, предусмотренные на строительных площадках.

По версии следствия, в частности, мужчина не проверил ограждение у лифта – так его подчиненный случайно наступил на лист фанеры и провалился на 8 метров в шахту. Рабочий погиб на месте.

Уголовное дело уже направили в суд.

#Алина Шефер#Рабочий#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Что может объявить Путин в послании Федеральному Собранию — рассказал депутат Госдумы
17 февраля 06:10
Иглу-2023 "Город эскимосов": смотрим фото и видео с высоты птичьего полета
18 февраля 13:54
Закон об отмене прямых выборов мэра принят в Новосибирске
Сегодня, 05:05
В Новосибирске начнутся дожди и потепление до +5 градусов в марте
Сегодня, 03:52
Масленица 2023 в Новосибирске: расписание и адреса празднования с 20 по 26 февраля
Сегодня, 02:36
Подростковая группировка "Ашановские" терроризирует жителей Новосибирска
18 февраля 10:32