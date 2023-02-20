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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Женщину в коме на Бали эвакуируют через Дубай и Москву в Новосибирск

20 февраля 2023, 05:52
Фото: предоставила семья Новосельцевых
Сибирячку в коме эвакуируют через Дубай и Москву в Новосибирск
Елену Новосельцеву с инсультом транспортируют с Бали в Новосибирск на самолете с пересадками. Об этом Atas.info рассказали дети сибирячки.

По словам родных, их маму ждет долгий и трудный путь домой. В сопровождении врачей сегодня, 20 февраля, ее должны вывести из индонезийской клиники и посадить на борт.

«Эвакуация пока не началась. Только сегодня в 20:50 по новосибирскому времени мама вылетает с врачами в Дубай. Ночью они прибудут и отправятся рейсом в Москву. Уже в России она будет утром 21 февраля, а когда прилетит в Новосибирск пока нам неизвестно. Скорее всего, до пятницы это все продлится», - рассказала Atas.info дочь сибирячки Наталья Новосельцева.

Женщина преодолеет масштабный маршрут вместе с российскими врачами. Их направил Минздрав РФ так, как Елена до сих пор пребывает в коме.

Напомним, медицинскую репатриацию женщины оплатит правительство Новосибирской области. Власти помогли семье Новосельцевых после того, как они обратились к ним за помощью.

Власти оплатят лечение и эвакуацию впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска
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#Алина Шефер#Лечение#Требуется эвакуация: сибирячка в коме на Бали#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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