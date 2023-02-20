Женщину в коме на Бали эвакуируют через Дубай и Москву в Новосибирск

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
По словам родных, их маму ждет долгий и трудный путь домой. В сопровождении врачей сегодня, 20 февраля, ее должны вывести из индонезийской клиники и посадить на борт.
«Эвакуация пока не началась. Только сегодня в 20:50 по новосибирскому времени мама вылетает с врачами в Дубай. Ночью они прибудут и отправятся рейсом в Москву. Уже в России она будет утром 21 февраля, а когда прилетит в Новосибирск пока нам неизвестно. Скорее всего, до пятницы это все продлится», - рассказала Atas.info дочь сибирячки Наталья Новосельцева.
Женщина преодолеет масштабный маршрут вместе с российскими врачами. Их направил Минздрав РФ так, как Елена до сих пор пребывает в коме.
Напомним, медицинскую репатриацию женщины оплатит правительство Новосибирской области. Власти помогли семье Новосельцевых после того, как они обратились к ним за помощью.