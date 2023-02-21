Очевидно, что нейросетям пока еще не хватает информации и материала для формирования более-менее правдоподобных портретов новосибирцев, а также достопримечательностей, зданий и улиц города. В то же время, нейросети постоянно совершенствуются, еще недавно они представляли себе Новосибирск в виде потомков индейцев, а сейчас уже картинки Новосибирска из нейросетей гораздо ближе к реальности.