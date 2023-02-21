Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Нейросеть Al Art Generator видит Новосибирск заснеженным городом, в котором преимущественно яркие панельные пятиэтажки с решетками на окнах первого этажа. Если же задать запрос «улицы Новосибирска», то мы увидим что-то похожее на серые многоэтажные дома и промышленную зону — под снегом и в легкой дымке. Еще один вариант — старинные малоэтажные узкие улицы в снегу.
По данным Росстата в Новосибирской области на 2021 в Новосибирске проживает 2 798 928 человек, большинство из жителей нашего города — женщины (54%). Получается, что на 100 мужчин в Новосибирской области приходится 118 женщин. Средний возраст новосибирца — 40,8 лет, причем новосибирцы-мужчины в среднем моложе — им 38 лет, а женщинам в в среднем 42,9 лет.
Несмотря на то, что это довольно молодой возраст, нейросеть Kandinsky видит жителей Новосибирска в этом возрасте уже пожилыми людьми. Видимо, сказываются суровые погодные условия — почти на всех картинках с Новосибирском в нейросетях зима. Интересно и то, что женщина в головном уборе, похожем на хиджаб.
Если же задать более молодой возраст для жителей Новосибирска в этой нейросети, то мы увидим такую картину: черноглазая молодая женщина на фоне новостроек и странный женоподобный молодой человек.
Нейросеть Al Art Generator видит типичную жительницу Новосибирска красивой молодой девушкой, блондинкой с осветленными волосами, с макияжем и в шарфике. Второй вариант — женщина в мехах на фоне зимнего пейзажа.
Разные нейросети видят жителей Новосибирска по-разному. Нейросеть Al Art Generator по запросу «жительница Новосибирска» выдает портреты молодых и красивых женщин. А по запросу «новосибирец» — портреты симпатичных молодых мужчин в костюме — то ли ученых, то ли бизнесменов.
Фантазийные образы суровых новосибирцев от нейросети Al Art Generator. В этой нейросети новосибирец — суровый мужчина-воин в средневековых доспехах и мехах с луком и стрелами за спиной или человек-трансформер, за спиной у которого все тот же заснеженный лес. Технологии и люди меняются, но снег — неизменная константа для Новосибирска в нейросетях.
Интересно увидеть, как выглядит в нейросетях известная достопримечательность Новосибирска — Оперный театр НОВАТ.
Нейросети даже не отказываются составить портрет мэра Новосибирска Анатолия Локтя, по их представлению, мэр нашего города выглядит старше, чем на самом деле, и носит странные очки.
Далеко не все нейросети знают про Обское море, некоторые текстовые нейросети уверяют, что это море расположено в Карелии. Но мы-то точно знаем, что это наше новосибирское море. Вот так оно выглядит в нейросетях.
А вот так по мнению нейросети Kandinsky выглядят научные институты Новосибирского Академгородка — почему-то с покосившимися окнами разного размера и странными куполами и шпилями на крыше.
Красный Проспект — визитная карточка Новосибирска представлена в нейросети Kandinsky зимними узкими улицами, сплошной застройки с невысокими малоэтажными домами. К тому же, на улицах практически нет автотранспорта, зато ходят то ли лошади, то ли верблюды.
При этом, в 30 километрах от Новосибирска, городе спутнике Бердске по мнению нейросетей всегда лето. А неотъемлемый атрибут и главная достопримечательность Бердска — небольшая деревянная церковь. Деревянный храм в Бердске действительно есть, правда выглядит он несколько иначе.
Очевидно, что нейросетям пока еще не хватает информации и материала для формирования более-менее правдоподобных портретов новосибирцев, а также достопримечательностей, зданий и улиц города. В то же время, нейросети постоянно совершенствуются, еще недавно они представляли себе Новосибирск в виде потомков индейцев, а сейчас уже картинки Новосибирска из нейросетей гораздо ближе к реальности.