Оскорблявший пожилых людей парень извинился перед новосибирцами

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Уличным дебоширом оказался местный житель Сергей Зиер. Он снимал видео для соцсетей, на которых оскорблял пенсионерок, отказавшихся взять у него рекламную листовку аптеки.
Молодой человек после опубликованной на сайте Atas.info истории сам столкнулся с буллингом. На него вышли коллеги из НГС, которым он рассказал, что его атаковали люди во «ВКонтакте» — пишут оскорбительные слова, угрожают. Он раскаялся в содеянном.
«Прошу прощения у всех, кого я оскорбил. Перед всем городом Новосибирском извиняюсь, я раскаиваюсь и боюсь, что меня убьют. Меня отчислили и лишили всего», - заявил Сергей.
Несколько часов назад этой историей также заинтересовались в ГУ МВД Новосибирска. Полицейские начали поиски скандалиста и тех, кто от него пострадал.
«Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Всех, кто пострадал от противоправных действий гражданина просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 2 321 002, 2 000 233», — сообщили в ведомстве.