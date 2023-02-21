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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Оскорблявший пожилых людей парень извинился перед новосибирцами

21 февраля 2023, 10:39
Фото: АСТ-54/ВК
Неадекватный промоутер аптеки публично извинился перед жителями Новосибирска, которых ругал матом на улице. Но это парня может не спасти — полиция уже выехала на его поиски.

Уличным дебоширом оказался местный житель Сергей Зиер. Он снимал видео для соцсетей, на которых оскорблял пенсионерок, отказавшихся взять у него рекламную листовку аптеки.

Молодой человек после опубликованной на сайте Atas.info истории сам столкнулся с буллингом. На него вышли коллеги из НГС, которым он рассказал, что его атаковали люди во «ВКонтакте» — пишут оскорбительные слова, угрожают. Он раскаялся в содеянном.

«Прошу прощения у всех, кого я оскорбил. Перед всем городом Новосибирском извиняюсь, я раскаиваюсь и боюсь, что меня убьют. Меня отчислили и лишили всего», - заявил Сергей.

Несколько часов назад этой историей также заинтересовались в ГУ МВД Новосибирска. Полицейские начали поиски скандалиста и тех, кто от него пострадал.

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«Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Всех, кто пострадал от противоправных действий гражданина просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 2 321 002, 2 000 233», — сообщили в ведомстве.
#Дебошир#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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