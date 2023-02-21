Оскорблявший пожилых людей парень извинился перед новосибирцами

Молодой человек после опубликованной на сайте Atas.info истории сам столкнулся с буллингом. На него вышли коллеги из НГС, которым он рассказал, что его атаковали люди во «ВКонтакте» — пишут оскорбительные слова, угрожают. Он раскаялся в содеянном.