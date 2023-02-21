В Новосибирске блогер-промоутер сети аптек кроет матом пенсионеров

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Горожане рассказали, что сибиряк работает в одной из аптек «Озерки» в Заельцовском районе. Он решил грубым способом привлекать клиентов - раздает листовки прохожим и покрывает трехэтажным матом тех, кто их не взял.
«Он обливает, так сказать, грязью в основном пожилых людей – целевую аудиторию аптеки, как он сам их называет. Этот парень Сергей ведет блог в соцсетях, там публикует оскорбительные видео. Это, я думаю, вредит имиджу компании, но там похоже, об этом не знают», - рассказал Atas.info один из очевидцев Александр.
Под горячую руку мужчины также попадают люди с лишним весом. Им он советует срочно купить лекарства в аптеке, чтобы, с его слов, - «через месяц не отпивали в прощальном зале №35».
«По этой ситуации жалоб к нам не поступало, но мы приняли во внимание ваше сообщение. Это, конечно, не пиар. Попробуем связаться с новосибирскими аптеками и найти данного промоутера. Спасибо, что сообщили», - прокомментировали инцидент в главном офисе сети аптек.
Напомним, ранее в новосибирских пабликах появилось видео, на котором мать отхлестала сына по щекам за стих, оскорбляющий мусульман.