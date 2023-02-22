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Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Новосибирцы приютили брошенных с медведем в клетке цирковых собак

22 февраля 2023, 04:11
Фото: 1MI
Новосибирцы приютили голодных цирковых собак
Зоозащитники спасли собак из цирка Герасимовых в Новосибирске, которых оставили в клетке с голодным медведем. Животным нашли новый дом, сообщили в паблике «animal_nsk - Новосибирск».

Напомним, хозяев зверей – дрессировщиков - уволили из цирка 8 лет назад. Они обосновались в поселке Садовый. Сделали для животных вольеры, которые в итоге забросили.

Цирковые медведи, собаки, кошки и грызуны страдали от холода и голода. Их подкармливали местные жители, некоторых забрали к себе домой. Двух собак колли приютили недавно.

Волонтеры пожаловались на хозяев животных в прокуратуру. Они потребовали также изъять голодного медведя.

#Алина Шефер#Цирк#Животные#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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