Новосибирцы приютили брошенных с медведем в клетке цирковых собак

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Напомним, хозяев зверей – дрессировщиков - уволили из цирка 8 лет назад. Они обосновались в поселке Садовый. Сделали для животных вольеры, которые в итоге забросили.
Цирковые медведи, собаки, кошки и грызуны страдали от холода и голода. Их подкармливали местные жители, некоторых забрали к себе домой. Двух собак колли приютили недавно.
Волонтеры пожаловались на хозяев животных в прокуратуру. Они потребовали также изъять голодного медведя.