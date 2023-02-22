В Новосибирске опубликовали график работы медучреждений в праздники

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Горожане и гости города смогут посещать медучреждения каждый день, но только до полудня. Поликлиники будут работать в режиме выходного дня – с 9:00 до 15:00.
Звонки в регистратуру за экстренной и неотложной помощью начнут принимать с 8 утра до 14 часов. По остальным вопросам заявки будут обрабатывать в 122 с 9-15 часов.
Круглосуточно продолжат работать стоматология № 3 и областная клиника на Театральной, 46. Также по этому графику будут принимать пациентов в нескольких травмпунктах на правом берегу города по ул. Серебренниковская, 43, пр. Дзержинского, 44, 2 пер. Пархоменко, 7, Героев революции, 5, Зорге, 47/1, А. Невского, 9.