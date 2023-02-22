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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

В Новосибирске опубликовали график работы медучреждений в праздники

22 февраля 2023, 09:02
Фото: atas.info
Стал известен график работы медучреждений в Новосибирске на праздниках
Стало известно, как будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в Новосибирске на праздничных выходных, с 23 по 26 февраля 2023 года. График опубликовал Минздрав региона.

Горожане и гости города смогут посещать медучреждения каждый день, но только до полудня. Поликлиники будут работать в режиме выходного дня – с 9:00 до 15:00.

Звонки в регистратуру за экстренной и неотложной помощью начнут принимать с 8 утра до 14 часов. По остальным вопросам заявки будут обрабатывать в 122 с 9-15 часов.

Круглосуточно продолжат работать стоматология № 3 и областная клиника на Театральной, 46. Также по этому графику будут принимать пациентов в нескольких травмпунктах на правом берегу города по ул. Серебренниковская, 43, пр. Дзержинского, 44, 2 пер. Пархоменко, 7, Героев революции, 5, Зорге, 47/1, А. Невского, 9.


#Алина Шефер#Поликлиники#График#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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