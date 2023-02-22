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Published Сегодня, 03:19

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Updated Сегодня, 03:22

В Новосибирске осудили оскорбившего охранника «Гвардии» парня

22 февраля 2023, 03:19
Фото: 1MI
В Новосибирске осудили парня, который оскорбил прилюдно охранника «Гвардии»
Суд признал молодого парня в Новосибирске виновным в оскорблении охранника АБ ГВАРДИЯ. Сибиряк ранее снял его на видео, и на фоне нецензурно выражался в адрес мужчины.

Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года. Тогда в соцсетях появился ролик новосибирца Данила Пирса, на котором охранник медцентра якобы пинком выгоняет собаку на улицу.

На видео было сложно что-то разглядеть, а вот звук был хорошего качества. На фоне парень прилюдно оскорблял охранника «Гвардии». Видео быстро распространилось по Сети и попало в полицию. Даже начали проверку о жестоком обращении с животными.

В ходе расследования выяснилось, что нет улик, доказывающих избиение собаки охранником. После этого мужчина со спокойной душой подал иск к оскорбившему его мужчине.

На днях, 20 февраля суд признал Данила Пирса виновным в оскорблении. Его приговорили к штрафу. Вероятно, что против него возбудят новое дело о клевете.

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#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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