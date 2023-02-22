В Новосибирске осудили оскорбившего охранника «Гвардии» парня

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года. Тогда в соцсетях появился ролик новосибирца Данила Пирса, на котором охранник медцентра якобы пинком выгоняет собаку на улицу.
На видео было сложно что-то разглядеть, а вот звук был хорошего качества. На фоне парень прилюдно оскорблял охранника «Гвардии». Видео быстро распространилось по Сети и попало в полицию. Даже начали проверку о жестоком обращении с животными.
В ходе расследования выяснилось, что нет улик, доказывающих избиение собаки охранником. После этого мужчина со спокойной душой подал иск к оскорбившему его мужчине.
На днях, 20 февраля суд признал Данила Пирса виновным в оскорблении. Его приговорили к штрафу. Вероятно, что против него возбудят новое дело о клевете.