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Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 02:44

Updated Сегодня, 02:44

В Новосибирске улицу Ватутина сковали пробки из-за ДТП с грузовиком

22 февраля 2023, 02:42
Фото: 1MI
В Новосибирске улицу Ватутина сковали пробки из-за ДТП
Мощный затор образовался на улице Ватутина в Новосибирске утром 22 февраля из-за аварии с фурой. Оказавшиеся в пробке водители уже час не могут доехать до центра левого берега.

Со слов участников движения известно, что в левом ряду дороги на Ватутина в незначительное ДТП попал грузовик. Они советуют автомобилистам объехать эту улицу по Сибиряков-Гвардейцев.

Судя по 2ГИС, сейчас затруднено движение на Широкой, Октябрьском мосту, площади Энергетиков, Станционной. Также на месте стоят водители на Большевистской.

При этом в целом по городу фиксируется затор на 6 баллов из 10. Многие уже сумели объехать все пробки и добраться до работы и учебы.

#Алина Шефер#ДТП#Пробки#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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