В Новосибирске улицу Ватутина сковали пробки из-за ДТП с грузовиком

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
Modified Сегодня, 02:44
Updated Сегодня, 02:44
Со слов участников движения известно, что в левом ряду дороги на Ватутина в незначительное ДТП попал грузовик. Они советуют автомобилистам объехать эту улицу по Сибиряков-Гвардейцев.
Судя по 2ГИС, сейчас затруднено движение на Широкой, Октябрьском мосту, площади Энергетиков, Станционной. Также на месте стоят водители на Большевистской.
При этом в целом по городу фиксируется затор на 6 баллов из 10. Многие уже сумели объехать все пробки и добраться до работы и учебы.