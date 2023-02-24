Жителям Новосибирска начали поступать спам-звонки от «укранацистов»

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Специальные приложения идентифицируют контакты звонящих аферистов, как нежелательный вызов. Люди подписали их номера - «укр.фашисты», «укронацисты».
«Утром мне поступил звонок с номера с кодом 495 – это Москва, но человек, говорящий со мной, представился жителем Украины. Он попросил подписать какую-то антироссийскую петицию. Заговаривал зубы, чтобы услышать от меня слово «Да». Если бы я его произнесла, автоматически бы подписалась на то, о чем он меня просил», - рассказала Atas.info сибирячка Татьяна.
Подобные спам-звонки от аферистов сегодня получают жители многих регионов России. Журналисту Atas.info на происходящее также пожаловались знакомые из Екатеринбурга, Москвы и Омска.
Со слов россиян, неизвестные звонят им очень настойчиво и с разных номеров. Однако код номера всегда не украинский, а московский.