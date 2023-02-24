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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Жителям Новосибирска начали поступать спам-звонки от «укранацистов»

24 февраля 2023, 11:14
Новосибирцев атаковали мошенники - «укронацисты»
Мошенники якобы из Украины начали обзванивать жителей Новосибирска в годовщину СВО 24 февраля. Они просят сибиряков подписать антироссийскую петицию.

Специальные приложения идентифицируют контакты звонящих аферистов, как нежелательный вызов. Люди подписали их номера - «укр.фашисты», «укронацисты».

Фото: предоставили новосибирцы
«Утром мне поступил звонок с номера с кодом 495 – это Москва, но человек, говорящий со мной, представился жителем Украины. Он попросил подписать какую-то антироссийскую петицию. Заговаривал зубы, чтобы услышать от меня слово «Да». Если бы я его произнесла, автоматически бы подписалась на то, о чем он меня просил», - рассказала Atas.info сибирячка Татьяна.

Подобные спам-звонки от аферистов сегодня получают жители многих регионов России. Журналисту Atas.info на происходящее также пожаловались знакомые из Екатеринбурга, Москвы и Омска.

Со слов россиян, неизвестные звонят им очень настойчиво и с разных номеров. Однако код номера всегда не украинский, а московский.

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#Алина Шефер#Спецоперация#Украина#Мошенники#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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