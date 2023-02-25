На одном из бесплатных сайтов появилось объявление о продаже готового бизнеса, суть которого заключается в предоставлении полноценной рецептуры и технологии приготовления напитка Coca-Cola. Этот бренд ушел из России после 24 февраля, с тех пор аналогичный по рецептуре напиток продается в нашей стране под брендом "Добрый Кола".