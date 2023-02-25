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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

В Новосибирске можно купить рецептуру и технологию приготовления напитка Coca-Cola

25 февраля 2023, 04:26
Фото: Антон Засимов / 1MI
В российских магазинах можно найти аналог

Секрет рецептуры и технология Coca-Cola продается в Новосибирске как готовый бизнес

После того, как компания Coca-Cola вывела свой бренд с российского рынка, напиток продается в России под маркой "Добрый Кола". Рецептура близкая к оригинальной появилась в продаже на сайте бесплатных объявлений.

На одном из бесплатных сайтов появилось объявление о продаже готового бизнеса, суть которого заключается в предоставлении полноценной рецептуры и технологии приготовления напитка Coca-Cola. Этот бренд ушел из России после 24 февраля, с тех пор аналогичный по рецептуре напиток продается в нашей стране под брендом "Добрый Кола".

Рецепт 100% приближенный к оригинальному предлагают за 752 900 рублей. Над рецептурой трудилась команда технологов. На том же сайте можно найти рецептуры и других известных зарубежных брендов, например, Schweepes, холодных японских чаев Ti и другие.

Продавцу последней бутылки Coca-Cola угрожали расправой в Новосибирске
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Продавец, выставивший на сайте объявлений последнюю в Новосибирске бутылку оригинальной Coca-Cola за 1200 руб, столкнулся с шквалом угроз хейтеров.

#Кока кола#Общество#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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