Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
На одном из бесплатных сайтов появилось объявление о продаже готового бизнеса, суть которого заключается в предоставлении полноценной рецептуры и технологии приготовления напитка Coca-Cola. Этот бренд ушел из России после 24 февраля, с тех пор аналогичный по рецептуре напиток продается в нашей стране под брендом "Добрый Кола".
Рецепт 100% приближенный к оригинальному предлагают за 752 900 рублей. Над рецептурой трудилась команда технологов. На том же сайте можно найти рецептуры и других известных зарубежных брендов, например, Schweepes, холодных японских чаев Ti и другие.
Продавец, выставивший на сайте объявлений последнюю в Новосибирске бутылку оригинальной Coca-Cola за 1200 руб, столкнулся с шквалом угроз хейтеров.