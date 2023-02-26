Новосибирцев возмутили планы открытия наркодиспансера возле школы и детсада

Скандал грядет на улице Выборной в Новосибирске из-за планов властей открыть наркодиспансер возле школы и детского сада. Местные жители также возмущены, что это медучреждение может появиться на месте Местные жители также возмущены, что это медучреждение может появиться на месте детской поликлиники.

«На Выборной одна детская поликлиника №7 и как мне сказали, ее закроют здесь и перенесут на улицу Пролетарскую. Там взрослая поликлиника и будет детское отделение. А это буквально в другом микрорайоне – на Ключ-Камышенском плато. Дойти пешком, с коляской, санками просто невозможно. Только ехать. Переезд планируют летом-осенью, а на этом месте откроют наркологический диспансер. Мы, как жители района, очень против такого решения», - рассказала Atas.info возмущенная жительница Оксана К. По мнению женщины, контингент наркодиспансера пойдет не на пользу, в первую очередь, детям. Пациенты, борющиеся с зависимостью, будут проходить мимо школ и детских садов – родители будут постоянно переживать. фото слева - территория, где разместят детское отделение; фото справа - где поликлиника находится сейчас Фото: 2ГИС «Когда мы покупали квартиру, естественно, смотрели на инфраструктуру, чтобы рядом с домом был детский сад, школа, детская поликлиника. Теперь нас ждет рядом наркодиспансер. Как отпускать на улицу детей… Я понимаю, что детскую поликлинику ждали жители Ключ-Камышенского плато, но мы с Выборной не хотим таких изменений», - пояснили новосибирцы. Жители Выборной сейчас объединяются и коллективно пишут жалобы в мэрию Новосибирска и обращения в Минздрав области. Редакция Atas.info тоже написала запрос в министерство здравоохранения региона.