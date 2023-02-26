Новосибирцев возмутили планы открытия наркодиспансера возле школы и детсада

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
«На Выборной одна детская поликлиника №7 и как мне сказали, ее закроют здесь и перенесут на улицу Пролетарскую. Там взрослая поликлиника и будет детское отделение. А это буквально в другом микрорайоне – на Ключ-Камышенском плато. Дойти пешком, с коляской, санками просто невозможно. Только ехать. Переезд планируют летом-осенью, а на этом месте откроют наркологический диспансер. Мы, как жители района, очень против такого решения», - рассказала Atas.info возмущенная жительница Оксана К.
По мнению женщины, контингент наркодиспансера пойдет не на пользу, в первую очередь, детям. Пациенты, борющиеся с зависимостью, будут проходить мимо школ и детских садов – родители будут постоянно переживать.
«Когда мы покупали квартиру, естественно, смотрели на инфраструктуру, чтобы рядом с домом был детский сад, школа, детская поликлиника. Теперь нас ждет рядом наркодиспансер. Как отпускать на улицу детей… Я понимаю, что детскую поликлинику ждали жители Ключ-Камышенского плато, но мы с Выборной не хотим таких изменений», - пояснили новосибирцы.
Жители Выборной сейчас объединяются и коллективно пишут жалобы в мэрию Новосибирска и обращения в Минздрав области. Редакция Atas.info тоже написала запрос в министерство здравоохранения региона.