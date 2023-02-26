atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Спасатели отчитали 42 рыбаков за промысел на тонком льду в Новосибирске

26 февраля 2023, 04:47
Фото: МАСС/ВК
Спасатели спугнули с тонкого льда 42 рыбаков в Новосибирске
Специалисты МАСС открыли охоту на рыбаков, увлеченных промыслом в конце февраля в Новосибирске. За прошедшие сутки они поймали 42 удильщиков на тонком льду.

В субботу, 25 февраля, под Бугринским мостом рыбачили порядка 30 человек. Спасатели замерили лед и выяснили, что толщина составляет всего 1 метр.

«С приходом оттепели выходить на лед рискованно для жизни. Необходимо проверять толщину льда палкой. Можно ударить по льду и проверить, появляется ли вода. На рыбалку лучше не отправляться в одиночку, но при этом сидеть группами на одном месте нельзя – лед может провалиться. С 1 марта выход на лед будет полностью под запретом», - отметил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.

Кроме того, еще 12 рыбаков спасатели поймали на днях на льду Новосибирского водохранилища. Аналогично там толщина льда составила 1 метр. С нарушителями проверили беседу.

#Рыбалка#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Год с начала военной спецоперации: 10 знаковых фото из Новосибирска
24 февраля 08:47
Историческое чугунное ограждение заменят на Октябрьском мосту в Новосибирске
23 февраля 05:30
В больнице Бердска умерла пострадавшая при взрыве на Линейной мама 7-летнего мальчика
Вчера, 08:11
«Подкрался, как крыса»: новосибирец победил в дуэли снайпера ВСУ в зоне СВО
Сегодня, 02:50
Масленица 2023 в Новосибирске: адреса праздников в выходные с 23 по 26 февраля
23 февраля 03:00
Будущие родители устроили гендер-пати в Новосибирске на колесе обозрения
Вчера, 02:57