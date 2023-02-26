Спасатели отчитали 42 рыбаков за промысел на тонком льду в Новосибирске

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Published Сегодня, 04:47
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В субботу, 25 февраля, под Бугринским мостом рыбачили порядка 30 человек. Спасатели замерили лед и выяснили, что толщина составляет всего 1 метр.
«С приходом оттепели выходить на лед рискованно для жизни. Необходимо проверять толщину льда палкой. Можно ударить по льду и проверить, появляется ли вода. На рыбалку лучше не отправляться в одиночку, но при этом сидеть группами на одном месте нельзя – лед может провалиться. С 1 марта выход на лед будет полностью под запретом», - отметил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.
Кроме того, еще 12 рыбаков спасатели поймали на днях на льду Новосибирского водохранилища. Аналогично там толщина льда составила 1 метр. С нарушителями проверили беседу.