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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

В Новосибирске банк прокомментировал попадание под санкции США

26 февраля 2023, 03:05
Фото: 2ГИС
Банк из Новосибирска попал под санкции США
Банк «Левобережный» в Новосибирске попал в санкционный список США. Представители рассказали, как они будут работать в новых условиях.
«Работа офисов, банкоматов продолжается в штатном режиме. Также работают без сбоев карты платежных систем «Мир», Visa и Mastercard», - ответили сотрудники во время переписки с журналистом Atas.info в чате приложения банка.

Клиенты «Левобережного» смогут и дальше свободно пользоваться картами и счетам на территории России.

Отметим, в годовщину СВО 24 февраля 2023 года США разработал новый пакет санкций против нашей страны. В него попали 12 банков, а также порядка 22 чиновников и журналистов.




#Алина Шефер#Банк#Санкции#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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