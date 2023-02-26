В Новосибирске банк прокомментировал попадание под санкции США

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
«Работа офисов, банкоматов продолжается в штатном режиме. Также работают без сбоев карты платежных систем «Мир», Visa и Mastercard», - ответили сотрудники во время переписки с журналистом Atas.info в чате приложения банка.
Клиенты «Левобережного» смогут и дальше свободно пользоваться картами и счетам на территории России.
Отметим, в годовщину СВО 24 февраля 2023 года США разработал новый пакет санкций против нашей страны. В него попали 12 банков, а также порядка 22 чиновников и журналистов.