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Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

В Новосибирске ожидается неделя снегопадов с 27 февраля

26 февраля 2023, 03:42
Фото: 1MI
Бесконечные снегопады придут в Новосибирск с 27 февраля
Снегопады придут в Новосибирск 27 февраля и задержатся до конца недели. Такой прогноз дают онлайн сервисы погоды.

По информации «Яндекс.Погоды», в мегаполисе резко похолодает до -3…-6°C уже в понедельник. В этот день нагрянет легкий снегопад с порывами ветра до 5 м/с.

Март начнется с понижением температуры воздуха до 0°C. В первые дни днем будет резко теплеть до +2 по Цельсию. Ожидаются снежные дни до конца недели.

Сервис Gismeteo обещает сильные снегопады 28 февраля. В этот день столбики термометра днем опустятся до -4 градусов, ветер разгонится до 17 метров в секунду.

Уже в четверг и пятницу, со 2 по 3 марта, ожидаются первые весенние дожди, но со снегом. Воздух прогреется до +1…+2°C. Порыв ветр составит 16 м/с.

#Алина Шефер#Погода на неделю#Снегопад#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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