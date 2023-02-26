В Новосибирске ожидается неделя снегопадов с 27 февраля

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
По информации «Яндекс.Погоды», в мегаполисе резко похолодает до -3…-6°C уже в понедельник. В этот день нагрянет легкий снегопад с порывами ветра до 5 м/с.
Март начнется с понижением температуры воздуха до 0°C. В первые дни днем будет резко теплеть до +2 по Цельсию. Ожидаются снежные дни до конца недели.
Сервис Gismeteo обещает сильные снегопады 28 февраля. В этот день столбики термометра днем опустятся до -4 градусов, ветер разгонится до 17 метров в секунду.
Уже в четверг и пятницу, со 2 по 3 марта, ожидаются первые весенние дожди, но со снегом. Воздух прогреется до +1…+2°C. Порыв ветр составит 16 м/с.