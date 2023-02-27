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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

101-летний ветеран ВОВ Михаил Сафронов скончался в Новосибирске

27 февраля 2023, 11:35
Фото: Страница ГУФСИН России по Новосибирской области
Михаил Сафронов освобождал блокадный Ленинград
26 февраля 2023 года ушёл из жизни 101-летний Михаил Сафронов, участник Великой Отечественной войны, ветеран уголовно-исполнительной системы Новосибирской области, член Совета мужества и отваги Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». Об этом сообщает ГУФСИН России по Новосибирской области.

Михаил Сафронов добровольно ушёл на фронт в 1942 году. Он освобождал блокадный Ленинград, советские Украину и Белоруссию, сражался на Северо-Западном фронте и в Польше, прошёл битву на Курской дуге. За весь боевой путь дважды перенёс тяжёлые ранения.

«Был награждён: орденами Александра Невского, Богдана Хмельницкого III степени, Великой Отечественной Войны I степени; медалями „За отвагу“, „За боевые заслуги“, ведомственными медалями уголовно-исполнительной системы России, а также медалью „За офицерскую честь“ организации ОФИЦЕРЫ РОССИИ», — сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.

Напомним, что не так давно уголок памяти другого легендарного новосибирского ветерана ВОВ — Героя Советского Союза и Дмитрия Бакурова открылся в школе №215.

Также Атас.инфо рассказывал, как узнать судьбу и боевой путь своего родственника-фронтовика. Найти информацию об интересующего ветеране ВОВ можно на сайтах: «Память народа», «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк России».

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#ВОВ#Ветеран#Смерть#Общество#Новосибирск
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