101-летний ветеран ВОВ Михаил Сафронов скончался в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Михаил Сафронов добровольно ушёл на фронт в 1942 году. Он освобождал блокадный Ленинград, советские Украину и Белоруссию, сражался на Северо-Западном фронте и в Польше, прошёл битву на Курской дуге. За весь боевой путь дважды перенёс тяжёлые ранения.
«Был награждён: орденами Александра Невского, Богдана Хмельницкого III степени, Великой Отечественной Войны I степени; медалями „За отвагу“, „За боевые заслуги“, ведомственными медалями уголовно-исполнительной системы России, а также медалью „За офицерскую честь“ организации ОФИЦЕРЫ РОССИИ», — сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.
Напомним, что не так давно уголок памяти другого легендарного новосибирского ветерана ВОВ — Героя Советского Союза и Дмитрия Бакурова открылся в школе №215.
Также Атас.инфо рассказывал, как узнать судьбу и боевой путь своего родственника-фронтовика. Найти информацию об интересующего ветеране ВОВ можно на сайтах: «Память народа», «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк России».