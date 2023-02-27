101-летний ветеран ВОВ Михаил Сафронов скончался в Новосибирске

Михаил Сафронов добровольно ушёл на фронт в 1942 году. Он освобождал блокадный Ленинград, советские Украину и Белоруссию, сражался на Северо-Западном фронте и в Польше, прошёл битву на Курской дуге. За весь боевой путь дважды перенёс тяжёлые ранения.