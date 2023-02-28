Активы основателя кофейни Primetime выставили на торги

По данным документов об аукционе, одними из самых крупных на аукционе признаны 100% доли в ООО “Ахотелс” (начальная стоимость лота 12,59 млн руб.) и 75% в ООО “Праймтайм фуд баланс” (начальная стоимость лота 2,56 млн руб.). Кроме того, к выставлению на торги подлежит собственность в деревне Шмаково в Новосибирской области.