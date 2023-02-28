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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Активы основателя кофейни Primetime выставили на торги

28 февраля 2023, 11:46
Фото: 1MI

Бизнес основателя кофейн Primetime выставили на аукцион

Бизнес совладельца товарного знака Primetime выставили на торги в связи с объявленным банкротством

Активы в 23 компаниях Антона Горестова, предпринимателя из Новосибирска  и сооснователя сети Primetime и "Дядя Денер", из-за пройденной процедуры банкротства представили к участию в торгах. Об этом пишет РБК.

Горестов прошёл процедуру самобанкротства осенью 2021 года. Тогда Арбитражным судом по Новосибирской области предприниматель был признан несостоятельным.

По данным документов об аукционе, одними из самых крупных на аукционе признаны 100% доли в ООО “Ахотелс” (начальная стоимость лота 12,59 млн руб.)  и 75% в ООО “Праймтайм фуд баланс” (начальная стоимость лота 2,56 млн руб.). Кроме того, к выставлению на торги подлежит собственность в деревне Шмаково в Новосибирской области.

Приём заявок для участия в аукционе начнётся 6 марта и продлится чуть больше месяца – до 12 апреля. Сам же аукцион назначен на 18 апреля.

Ранее Атас.инфо рассказал, что сам Горестов связывает вынужденное банкротство  с пандемией коронавируса, которая губительно сказалась на развитии бизнеса.

#Валентина Захаринская#Кафе#Банкротство#Торги#Бизнес#Новосибирск
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