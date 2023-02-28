Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:31
«Регидрон» — препарат, который назначают при отравлениях и обезвоживаниях, его также применяют при похмельном синдроме. Производитель испанская компания Ресифарм Паретс С. Л.Ю., владелец торговой марки финская компания Orion Pharma. В конце прошлого года компания опровергла свой уход из России, основной препарат компании — «Метипред» для лечения ревматоидного артрита продается в аптеках Новосибирска в феврале.
На данный момент отсутствие «Регидрона» в аптеках связывают с тем, что препарат отсутствует у поставщиков. На сайте apteka.ru есть информация о том, что поставку можно ожидать в марте. Аналоги — «Регидровит» — в аптеках Новосибирска осталось 9 предложений) и «Адиарин регидрокомплекс» — доступен для покупки во многих аптеках города.
Производитель препарата американская компания «Viatris» завершила поставки «Виагры» в Россию. Надо отметить, что и раньше в связи с высокой стоимостью препарата, он не пользовался популярностью, российские мужчины предпочитали аналоги.
Действующее вещество силденафил, в России в настоящее время не производится, хотя такая техническая возможность, в том числе, организовать полный цикл производства, есть.
При этом проблем с дженериками и аналогами с тем же действующим веществом нет, «Силденафил», а также «Вертекс», «Эффекс» с тем же действующим веществом дешевле, чем «Виагра» и доступны во многих аптеках Новосибирска.
Торговая марка популярного антидепрессанта «Золофт» также принадлежит американской компании «Viatris». Официально причиной отсутствия препарата считаются технические сложности с его производством. Поскольку препарат является психотропным медикаментозным средством, аналоги с действующим веществом сертралином, при необходимости подберет врач, в аптеках Новосибирска дженерики и аналоги есть.
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