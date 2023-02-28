Производитель препарата американская компания «Viatris» завершила поставки «Виагры» в Россию. Надо отметить, что и раньше в связи с высокой стоимостью препарата, он не пользовался популярностью, российские мужчины предпочитали аналоги.

Действующее вещество силденафил, в России в настоящее время не производится, хотя такая техническая возможность, в том числе, организовать полный цикл производства, есть.