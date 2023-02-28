Новосибирский детский омбудсмен собирает характеристику на «Ашановскую» банду

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Напомним, недавно в Новосибирске объявилась группа подростков, которая терроризирует школьников – ставит их «на счетчик». Банду хулиганов в народе прозвали «ашановской» так, как их местом сбора является гипермаркет «Ашан». На след участников уже вышли полицейские и даже глава СК России Александр Бастрыкин.
В разговоре с Сибкрай.ru Надежда Болтенко рассказала, что нескольких подростов из разбойной группировки уже задержали. Сейчас о каждом собирается информация – о семье, хобби, учебном учреждении и т.д.
Оказалось, почти все дети из полных семей. Они занимаются спортом и учатся в школе.
«Их надо вовлекать в деятельность, в том числе и в трудовую. За детьми должен быть контроль родителей. Поэтому будем по каждому ребенку отдельно уточнять, выяснять», – сообщила Надежда Болтенко.
Сейчас специалисты бросают все силы на то, чтобы предотвратить аналогичные ситуации с другими подростками.