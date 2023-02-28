Новосибирский детский омбудсмен собирает характеристику на «Ашановскую» банду

Напомним, недавно в Новосибирске объявилась группа подростков, которая терроризирует школьников – ставит их «на счетчик». Банду хулиганов в народе прозвали «ашановской» так, как их местом сбора является гипермаркет «Ашан». На след участников уже вышли полицейские и даже глава СК России Александр Бастрыкин.