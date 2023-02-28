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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Новосибирский детский омбудсмен собирает характеристику на «Ашановскую» банду

28 февраля 2023, 04:33
Фото: 1MI
В Новосибирске собирают характеристику на банду «ашановских»
Почти все подростки из «Ашановской» банды в Новосибирске занимаются спортом. Их личности установили и собирают характеристику, рассказала детский омбудсмен региона Надежда Болтенко.

Напомним, недавно в Новосибирске объявилась группа подростков, которая терроризирует школьников – ставит их «на счетчик». Банду хулиганов в народе прозвали «ашановской» так, как их местом сбора является гипермаркет «Ашан». На след участников уже вышли полицейские и даже глава СК России Александр Бастрыкин.

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В разговоре с Сибкрай.ru Надежда Болтенко рассказала, что нескольких подростов из разбойной группировки уже задержали. Сейчас о каждом собирается информация – о семье, хобби, учебном учреждении и т.д.

Оказалось, почти все дети из полных семей. Они занимаются спортом и учатся в школе.

«Их надо вовлекать в деятельность, в том числе и в трудовую. За детьми должен быть контроль родителей. Поэтому будем по каждому ребенку отдельно уточнять, выяснять», – сообщила Надежда Болтенко. 

Сейчас специалисты бросают все силы на то, чтобы предотвратить аналогичные ситуации с другими подростками. 

#Алина Шефер#Общество#Дети#Банда#Новосибирск#Новосибирская область
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