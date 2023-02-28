В Новосибирске мужчина курил сигареты в вагоне метро

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Курильщика засняли очевидцы. Это видео они опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск».
На кадрах замечен мужчина в черном пуховике. Он отвернулся от других пассажиров к двери и закурил сигарету. Дым быстро окутал вагон метро.
«Никто из пассажиров не сделал мужчине замечание, также никто не обратился к сотрудникам метро по этому факту нарушения. Кроме того, по видео нельзя четко понять, в каком вагоне это происходило и было ли такое вообще в Новосибирске. Поэтому, мы не можем найти этого человека сейчас», - пояснил Atas.info пресс-секретарь новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.
Напомним, ранее стало известно, сколько будут стоить новые вагоны для метро в Новосибирске.