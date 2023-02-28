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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Новосибирске мужчина курил сигареты в вагоне метро

28 февраля 2023, 07:31
Фото: Инцидент Новосибирск/ВК
Мужчина курил в вагоне метро Новосибирска
Жители Новосибирска пожаловались в соцсетях на курившего в метро пассажира. При этом к охранникам метрополитена никто из них не обратился, поэтому нарушителя пока не нашли.

Курильщика засняли очевидцы. Это видео они опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск».

На кадрах замечен мужчина в черном пуховике. Он отвернулся от других пассажиров к двери и закурил сигарету. Дым быстро окутал вагон метро.

«Никто из пассажиров не сделал мужчине замечание, также никто не обратился к сотрудникам метро по этому факту нарушения. Кроме того, по видео нельзя четко понять, в каком вагоне это происходило и было ли такое вообще в Новосибирске. Поэтому, мы не можем найти этого человека сейчас», - пояснил Atas.info пресс-секретарь новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Напомним, ранее стало известно, сколько будут стоить новые вагоны для метро в Новосибирске.

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#Новосибирское метро#Курение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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