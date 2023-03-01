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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Под Новосибирском пропала женщина в розовом горнолыжном костюме

1 марта 2023, 08:21
Фото: Лиза Алерт/группа в ВК
Волонтеры ищут 34-летнюю женщину в горнолыжке в Новосибирской области
Волонтеры вышли на поиски 34-летней Ирины Мыховой в Новосибирской области. Женщина бесследно исчезла 23 февраля.

Судя по ориентировке, сибирячка в день пропажи была одета в розовую горнолыжную куртку и утепленные серые штаны. На голове – былая шапка с помпоном.

«Ее видели неделю назад на остановке в Бердске. Только куда поехала неизвестно. Женщина никогда раньше не терялась, просиживает со своей семьей», - уточнила руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» в Новосибирске Ольга Бобкова.

Примечательно, что женщина имеет еще две фамилии - Космачева и Березникова. Такую подробность указали для точного освидетельствования.

 

#Алина Шефер#Пропала#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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