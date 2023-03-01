Под Новосибирском пропала женщина в розовом горнолыжном костюме

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Судя по ориентировке, сибирячка в день пропажи была одета в розовую горнолыжную куртку и утепленные серые штаны. На голове – былая шапка с помпоном.
«Ее видели неделю назад на остановке в Бердске. Только куда поехала неизвестно. Женщина никогда раньше не терялась, просиживает со своей семьей», - уточнила руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» в Новосибирске Ольга Бобкова.
Примечательно, что женщина имеет еще две фамилии - Космачева и Березникова. Такую подробность указали для точного освидетельствования.