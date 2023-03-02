Дело о продаже сибирских детей в Камбоджу и Казахстан дошло до суда

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
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Updated Сегодня, 04:19
Перед судом за торговлю детьми предстанут директор, 5 работников компании и 7 женщин. По версии следствия, директор ООО «Дидилия» организовал продажу новорожденных в Казахстан под видом услуг суррогатного материнства – по этой схеме они работали с апреля 2019 года по февраль 2021-го.
Ранее стало известно, что с фирмой сотрудничала женщина из Новосибирска. В Камбодже она прошла процедуру искусственного оплодотворения, потом родила ребенка и продала его за 850 тысяч рублей.
Нелегальный бизнес успели пресечь правоохранители. Они уже установили 20 фактов продажи детей за границу. Некоторые фигуранты уже осуждены, в отношении остальных еще идет расследование.
Отмечается, что рожденные по этой схеме дети уже изъяты и возвращены в Россию. О них заботится государство.
Также известно, что директора компании будут судить за отмывание денег. От этих сделок он прилично заработал и смог купить себе дом и земельный участок.