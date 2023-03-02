Дело о продаже сибирских детей в Камбоджу и Казахстан дошло до суда

Перед судом за торговлю детьми предстанут директор, 5 работников компании и 7 женщин. По версии следствия, директор ООО «Дидилия» организовал продажу новорожденных в Казахстан под видом услуг суррогатного материнства – по этой схеме они работали с апреля 2019 года по февраль 2021-го.