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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Дело о торговле детьми в Новосибирске и Красноярске дошло до суда

2 марта 2023, 04:06
Фото: 1MI
Дело о торговле детьми в Новосибирске и Красноярске дошло до суда

Дело о продаже сибирских детей в Камбоджу и Казахстан дошло до суда

В Красноярске осудят сотрудников и директора фирмы «Дидилия», через которую жительница Новосибирска продала младенца. Сама она уже получила условный срок за это преступление.

Перед судом за торговлю детьми предстанут директор, 5 работников компании и 7 женщин. По версии следствия, директор ООО «Дидилия» организовал продажу новорожденных в Казахстан под видом услуг суррогатного материнства – по этой схеме они работали с апреля 2019 года по февраль 2021-го.

Ранее стало известно, что с фирмой сотрудничала женщина из Новосибирска. В Камбодже она прошла процедуру искусственного оплодотворения, потом родила ребенка и продала его за 850 тысяч рублей.

Суррогатная мать из Новосибирска продала младенца преступникам за 850 тысяч рублей
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Нелегальный бизнес успели пресечь правоохранители. Они уже установили 20 фактов продажи детей за границу. Некоторые фигуранты уже осуждены, в отношении остальных еще идет расследование.

Отмечается, что рожденные по этой схеме дети уже изъяты и возвращены в Россию. О них заботится государство.

Также известно, что директора компании будут судить за отмывание денег. От этих сделок он прилично заработал и смог купить себе дом и земельный участок.

#Алина Шефер#Дети#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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