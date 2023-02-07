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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Суррогатная мать из Новосибирска продала младенца преступникам за 850 тысяч рублей

7 февраля 2023, 05:18
Фото: 1MI
Женщина продала ребенка мошенникам

Женщина из Новосибирска продала младенца мошенникам за 850 тысяч рублей

Сибирячка решила подзаработать денег и стать суррогатной матерью. В интернете она нала фирму, заключила договор, родила ребенка и отдала его мошенникам за 850 тысяч рублей. Женщину из Новосибирска осудили.

Суд Красноярского края рассмотрел уголовное дело 34-летней жительницы Новосибирска, которая в 2019 году решила стать суррогатной матерью. В интернете она нашла компанию «Дидилия» и заключила с ней договор. В Камбодже сибирячка прошла процедуру искусственного оплодотворения и в 2020 году родила ребенка в Красноярске.

Мать получила свидетельство о рождении ребенка, оформила доверенность на распоряжение младенцем на имя руководителя фирмы и его сообщников, а в качестве вознаграждения получила 850 тысяч рублей.

Как оказалось, фирма «Дидилия» торговала детьми через мошеннические схемы. Суд приговорил жительницу Новосибирска к 3,5 лет условно. Также известно, что это не единственный случай, где фигурирует эта фирма.

В материал дела говорится, что в отношении других «суррогатных матерей» и начальника юридического отдела красноярского центра охраны материнства и детства уже вынесены обвинительные приговоры. Расследование дела директора ООО «Дидилия» и его соучастников продолжается.

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#Эмилия Губарева#Дети#Продажа#Общество#Криминал#Новосибирск
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