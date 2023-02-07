Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Суд Красноярского края рассмотрел уголовное дело 34-летней жительницы Новосибирска, которая в 2019 году решила стать суррогатной матерью. В интернете она нашла компанию «Дидилия» и заключила с ней договор. В Камбодже сибирячка прошла процедуру искусственного оплодотворения и в 2020 году родила ребенка в Красноярске.
Мать получила свидетельство о рождении ребенка, оформила доверенность на распоряжение младенцем на имя руководителя фирмы и его сообщников, а в качестве вознаграждения получила 850 тысяч рублей.
Как оказалось, фирма «Дидилия» торговала детьми через мошеннические схемы. Суд приговорил жительницу Новосибирска к 3,5 лет условно. Также известно, что это не единственный случай, где фигурирует эта фирма.
В материал дела говорится, что в отношении других «суррогатных матерей» и начальника юридического отдела красноярского центра охраны материнства и детства уже вынесены обвинительные приговоры. Расследование дела директора ООО «Дидилия» и его соучастников продолжается.
Читайте также о том, как младенец, которому не исполнилось и двух месяцев, попал в ЦРБ с признаками ОРВИ. Ребенок умер, а его родители обвинили в случившемся анестезиолога больницы, который дежурил в ту ночь.