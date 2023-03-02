Новосибирские хирурги удалили опухоль на ухе у пенсионера с раком

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Маломобильный 77-летний мужчина с последней стадией рака 1,5 года не обращался за помощью к врачам, а ведь у него образовалась опухоль возле уха. Она кровоточила и воспалялась.
Врачи предложили пенсионеру лечение, и он согласился. Опухоль удалили, сделали переливание крови. После облучили, чтобы купировать кровоподтеки.
Через три месяца кожа пожилого сибиряка зажила. Его удалось, таким образом, полностью вылечить – метастазы не успели распространиться.