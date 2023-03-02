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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Новосибирские хирурги удалили опухоль на ухе у пенсионера с раком

2 марта 2023, 06:18
Фото: Клиника им. Мешалкина/пресс-служба
В Новосибирске вылечили пенсионера с последней стадией рака
Радиотерапевты клиники Мешалкина в Новосибирске вылечили пенсионера с раком кожи. Они удалили у него опухоль в 15 см на ухе.

Маломобильный 77-летний мужчина с последней стадией рака 1,5 года не обращался за помощью к врачам, а ведь у него образовалась опухоль возле уха. Она кровоточила и воспалялась.

Врачи предложили пенсионеру лечение, и он согласился. Опухоль удалили, сделали переливание крови. После облучили, чтобы купировать кровоподтеки.

Через три месяца кожа пожилого сибиряка зажила. Его удалось, таким образом, полностью вылечить – метастазы не успели распространиться.

#Операция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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