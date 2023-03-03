Как сообщил на сайте таможни начальник СТУ Дмитрий Колыханов, в этом году выросли поставки цветов из Узбекистана - только в феврале оттуда привезли 58 тонн цветов, это 38% от общей массы поставок в феврале. В основном из этой страны привозят тюльпаны, герберы, матиоллы, орхидеи. Среди других крупных поставщиков - Эквадор, Нидерланды, Кения, Таиланд.