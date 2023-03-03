Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Импорт цветов за первые два месяца этого года вырос на 13% по сравнению с январем-февралем 2022 года. В этом году из других стран ввезено уже 197 тонн цветов.
Причем, большая часть - 150 тонн, доставлено в Новосибирск перед Международным женским днем. Одних только тюльпанов доставлено 80 тонн. В большом количестве розы, гвоздики, лилии, орхидеи, ранункулюсы, хризантемы.
Большую долю привезенных цветов около 60% поставили импортеры из Новосибирска, еще 30% цветов привезли в город алтайские продавцы. Таможня принимает и оформляет цветочный товар в приоритетном режиме - чтобы успеть растаможить все к праздникам.
Как сообщил на сайте таможни начальник СТУ Дмитрий Колыханов, в этом году выросли поставки цветов из Узбекистана - только в феврале оттуда привезли 58 тонн цветов, это 38% от общей массы поставок в феврале. В основном из этой страны привозят тюльпаны, герберы, матиоллы, орхидеи. Среди других крупных поставщиков - Эквадор, Нидерланды, Кения, Таиланд.
Стало известно, что на День города в Новосибирске перекроют и украсят цветами улицу Ленина.