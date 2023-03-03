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Published Сегодня, 14:46

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Новосибирск завалили цветами к 8 марта: доставлено почти 200 тонн

3 марта 2023, 14:46
Фото: Юлия Береговая / 1MI
80 тонн тюльпанов привезли в Новосибирск перед 8 марта

Миллионы роз, тюльпанов и лилий прошли контроль на таможне

Новосибирск готовится к 8 марта - в город тоннами поставляют цветы из Нидерландов, Колумбии, Кении, Таиланда и Узбекистана.

Импорт цветов за первые два месяца этого года вырос на 13% по сравнению с январем-февралем 2022 года. В этом году из других стран ввезено уже 197 тонн цветов.

Причем, большая часть - 150 тонн, доставлено в Новосибирск перед Международным женским днем. Одних только тюльпанов доставлено 80 тонн. В большом количестве розы, гвоздики, лилии, орхидеи, ранункулюсы, хризантемы.

Большую долю привезенных цветов около 60% поставили импортеры из Новосибирска, еще 30% цветов привезли в город алтайские продавцы. Таможня принимает и оформляет цветочный товар в приоритетном режиме - чтобы успеть растаможить все к праздникам.

Как сообщил на сайте таможни начальник СТУ Дмитрий Колыханов, в этом году выросли поставки цветов из Узбекистана - только в феврале оттуда привезли 58 тонн цветов, это 38% от общей массы поставок в феврале. В основном из этой страны привозят тюльпаны, герберы, матиоллы, орхидеи. Среди других крупных поставщиков - Эквадор, Нидерланды, Кения, Таиланд.

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Стало известно, что на День города в Новосибирске перекроют и украсят цветами улицу Ленина.

#Импорт#Праздник#Общество#Бизнес#Культура#Новосибирск#Новосибирская область
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