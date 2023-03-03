Степанов обвиняется в том, что денежные средства, собранные у дольщиков на строительство дома, были потрачены не по назначению, дом строился без разрешительных документов и до сих пор не сдан. Всего с участников долевого строительства собрано более 84 000 000 рублей. 16 февраля по этому факту заведено уголовное дело, предъявлено обвинение в хищении средств в особо крупном размере при строительстве многоквартирного дома.