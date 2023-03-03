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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

В Новосибирске задержали застройщика долгостроя, который должен дольщикам 84 млн руб

3 марта 2023, 11:59
Фото: 1MI
Строительство дома затянулось на долгие годы

Директор ЖСК «НСК-Инвест» в связи с уголовным делом доставлен в СИЗО

Директор ЖСК «НСК-Инвест» Сергей Степанов обвиняется в хищении в особо крупном размере. Он собрал деньги дольщиков, продав им квартиры в строящемся доме №162/1 на улице Добролюбова. Дольщики ждут сдачи дома не первый год, общая сумма долга ЖСК «НСК-Инвест» - 84 млн рублей.

Как сообщает в своем телеграм-канале Прокуратура Центрального района города Новосибирска Сергею Степанову, возглавляющему ЖСК «НСК-Инвест» избрана мера пресечения. Он задержан на срок 1 месяц 14 дней и будет находиться в СИЗО до 16 апреля 2023 года.

Степанов обвиняется в том, что денежные средства, собранные у дольщиков на строительство дома, были потрачены не по назначению, дом строился без разрешительных документов и до сих пор не сдан. Всего с участников долевого строительства собрано более 84 000 000 рублей. 16 февраля по этому факту заведено уголовное дело, предъявлено обвинение в хищении средств в особо крупном размере при строительстве многоквартирного дома.

В Новосибирске обманутые дольщики довели компанию "НСК-Инвест" до уголовного дела
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Обманутые дольщики и инвесторы объединились и подали заявление и добились возбуждение уголовного дела за мошенничество по статье ст.159 УК РФ.

#Ольга Храмушкина#Дольщики#Строительство#Прокуратура Новосибирска#Новосибирск#Новосибирская область
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