Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Как сообщает в своем телеграм-канале Прокуратура Центрального района города Новосибирска Сергею Степанову, возглавляющему ЖСК «НСК-Инвест» избрана мера пресечения. Он задержан на срок 1 месяц 14 дней и будет находиться в СИЗО до 16 апреля 2023 года.
Степанов обвиняется в том, что денежные средства, собранные у дольщиков на строительство дома, были потрачены не по назначению, дом строился без разрешительных документов и до сих пор не сдан. Всего с участников долевого строительства собрано более 84 000 000 рублей. 16 февраля по этому факту заведено уголовное дело, предъявлено обвинение в хищении средств в особо крупном размере при строительстве многоквартирного дома.
Обманутые дольщики и инвесторы объединились и подали заявление и добились возбуждение уголовного дела за мошенничество по статье ст.159 УК РФ.