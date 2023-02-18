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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В Новосибирске обманутые дольщики довели компанию "НСК-Инвест" до уголовного дела

18 февраля 2023, 08:19
Фото: прокуратура НСО
Спустя годы люди так и не получили оплаченных квартир

В Новосибирске против застройщика "НСК-Инвест" возбуждено уголовное дело

Строительную компанию подозревают в мошенничестве на сумму более 84 миллионов рублей при привлечении участников долевого строительства

По результатам прокурорской проверки в Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении руководства строительной компании "НСК-Инвест". Бизнесменов подозревают в мошенничестве при привлечении денег дольщиков для строительства дома по ул. Добролюбова, 162/1 стр. в Октябрьском районе города. Сумму ущерба составляет более 84 млн рублей, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Строительство велось "без полученных в установленном порядке разрешительных документов, при этом взятые на себя подрядчиком обязательства не исполнялись и сроки строительства дома необоснованно затягивались", говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска, на месте аварийных бараков, планируется построить многоэтажный жилой комплекс, часть квартир в котором передадут обманутым дольщикам.

 

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#Дольщики#Застройщик#Уголовное дело#Криминал#Новосибирск
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