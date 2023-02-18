Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
По результатам прокурорской проверки в Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении руководства строительной компании "НСК-Инвест". Бизнесменов подозревают в мошенничестве при привлечении денег дольщиков для строительства дома по ул. Добролюбова, 162/1 стр. в Октябрьском районе города. Сумму ущерба составляет более 84 млн рублей, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Строительство велось "без полученных в установленном порядке разрешительных документов, при этом взятые на себя подрядчиком обязательства не исполнялись и сроки строительства дома необоснованно затягивались", говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.
Ранее мы рассказывали о том, что на улице Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска, на месте аварийных бараков, планируется построить многоэтажный жилой комплекс, часть квартир в котором передадут обманутым дольщикам.