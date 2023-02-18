По результатам прокурорской проверки в Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении руководства строительной компании "НСК-Инвест". Бизнесменов подозревают в мошенничестве при привлечении денег дольщиков для строительства дома по ул. Добролюбова, 162/1 стр. в Октябрьском районе города. Сумму ущерба составляет более 84 млн рублей, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.