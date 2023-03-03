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Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Изменился график выдачи пенсий в марте 2023: когда пожилым придут деньги

3 марта 2023, 10:47
Фото: 1MI
График выдачи пенсий изменили в Новосибирской области в марте
График выдачи пенсий изменили в Новосибирской области из-за праздника 8 Марта. Точные даты озвучили в Социальном фонде России.

Многие новосибирцы из-за праздничного выходного получат пенсии и пособия досрочно. Почтовые отделения 8 марта 2023 года будут работать по измененному графику в областном центре, а также в районах региона.

В связи с этим доставлять пенсии на дом будут 4 марта за 2 марта, 3-го числа за 5-е, а 6-го за 8 марта. Забрать деньги в отделении почты можно 3, 6 и 8 марта.

Необходимо только уточнять расписание работы почты в своем районе и городе. На банковские карты деньги начислят 10 марта.

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#Выплаты#Алина Шефер#Пенсии#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пособия#Деньги#Пенсионеры
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