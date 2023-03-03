Изменился график выдачи пенсий в марте 2023: когда пожилым придут деньги

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Многие новосибирцы из-за праздничного выходного получат пенсии и пособия досрочно. Почтовые отделения 8 марта 2023 года будут работать по измененному графику в областном центре, а также в районах региона.
В связи с этим доставлять пенсии на дом будут 4 марта за 2 марта, 3-го числа за 5-е, а 6-го за 8 марта. Забрать деньги в отделении почты можно 3, 6 и 8 марта.
Необходимо только уточнять расписание работы почты в своем районе и городе. На банковские карты деньги начислят 10 марта.