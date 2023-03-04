В Новосибирске сменился регоператор по вывозу мусора в приложении

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Напомним, многие годы региональным оператором являлась «Экология-Новосибирск». В прошлом году у компании возникли финансовые трудности и властям пришлось заменить ее на ТКО МУП «Спецавтохозяйство».
В мобильном приложении «Платосфера» теперь выставляет счета новый регоператор. Жильцы уже начали отправлять ему деньги за вывоз мусора.
«Я заметила, что в платежках новый оператор только 3 марта. Но мои друзья говорят, что мы уже с февраля платим в «Спецавтохозяйство»», - рассказала сибирячка.
Отметим, ранее горожанам заверяли, что смена произойдет автоматически. Им не придется отправлять никаких заявлений.
Напомним, с 1 марта 2023 года для жителей Новосибирска изменят порядок расчета трат за ЖКХ. Придется платить за все нужды дома по общедомовым счетчикам – не только по личным, установленным в квартире.