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Published Сегодня, 04:10

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Updated Сегодня, 04:12

В Новосибирске сменился регоператор по вывозу мусора в приложении

4 марта 2023, 04:10
Фото: 1MI
В платежках сменился регоператор по вывозу ТКО
Новосибирцы заметили в приложении для оплаты ЖКХ смену регоператора по вывозу ТКО. Об этом они рассказали сайту Atas.info.

Напомним, многие годы региональным оператором являлась «Экология-Новосибирск». В прошлом году у компании возникли финансовые трудности и властям пришлось заменить ее на ТКО МУП «Спецавтохозяйство».

В мобильном приложении «Платосфера» теперь выставляет счета новый регоператор. Жильцы уже начали отправлять ему деньги за вывоз мусора.

«Я заметила, что в платежках новый оператор только 3 марта. Но мои друзья говорят, что мы уже с февраля платим в «Спецавтохозяйство»», - рассказала сибирячка.

Отметим, ранее горожанам заверяли, что смена произойдет автоматически. Им не придется отправлять никаких заявлений.

Напомним, с 1 марта 2023 года для жителей Новосибирска изменят порядок расчета трат за ЖКХ. Придется платить за все нужды дома по общедомовым счетчикам – не только по личным, установленным в квартире.

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#Алина Шефер#ЖКХ#Регоператор#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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