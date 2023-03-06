Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Датой выплаты ряда пособий определено 3 число, сообщил Управляющий отделением Социального фонда в Новосибирской области Александр Терепа: «Третьего числа производится перечисление целого ряда детских пособий: Единое пособие, пособие до 3-х лет на первого ребенка, пособие по уходу до полутора для неработающих родителей, пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет».
Также он напомнил, что сейчас идет переходный период, многие семьи переходят с пособия, которое они получали до этого на Единое пособие. Поэтому, в начале года еще были выплаты от соцзащиты. Как уточнил Александр Терепа: «Эти выплаты не задваиваются. Если семья получила уже выплату за январь от соцзащиты, то Фонд будет производить теперь уже выплату за февраль и при необходимости делать доплату. Стоит также учесть, что при установлении нового пособия (когда семьи переходили на Единое пособие), первое перечисление производится в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения».
Те семьи, которые уже получили февральскую выплату в феврале, следующую сумму получат уже только 3 апреля - за март. Аналогичный вопрос возникал у новосибирцев при получении пособий за январь, когда 3 февраля они не увидели на счете поступления. Это произошло в тех семьях, которые уже получили пособие за январь ранее. При перечислении всегда указывается месяц, за который переводятся деньги, именно на это стоит обращать внимание.
Ряд выплат и пособий в Социальном фонде начисляют автоматически, писать заявление и обращаться в фонд не нужно.