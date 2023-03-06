Также он напомнил, что сейчас идет переходный период, многие семьи переходят с пособия, которое они получали до этого на Единое пособие. Поэтому, в начале года еще были выплаты от соцзащиты. Как уточнил Александр Терепа: «Эти выплаты не задваиваются. Если семья получила уже выплату за январь от соцзащиты, то Фонд будет производить теперь уже выплату за февраль и при необходимости делать доплату. Стоит также учесть, что при установлении нового пособия (когда семьи переходили на Единое пособие), первое перечисление производится в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения».