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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Детские пособия за март не пришли — новосибирцы запутались в выплатах

6 марта 2023, 13:15
Фото: Екатерина Коломиец / 1MI
При переходе с одного пособия на другое может быть начислена доплата.

Новосибирцы обеспокоены отсутствием пособия за март: как на самом деле обстоят дела

Вопросы назначения и выплаты детских пособий возникают при смене одного пособия на другое. На пресс конференции 6 марта Александр Терепа еще раз рассказал, какие выплаты заменило Единое пособие, и когда на счет зачисляют деньги.

Датой выплаты ряда пособий определено 3 число, сообщил Управляющий отделением Социального фонда в Новосибирской области Александр Терепа: «Третьего числа производится перечисление целого ряда детских пособий: Единое пособие, пособие до 3-х лет на первого ребенка, пособие по уходу до полутора для неработающих родителей, пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет».

Также он напомнил, что сейчас идет переходный период, многие семьи переходят с пособия, которое они получали до этого на Единое пособие. Поэтому, в начале года еще были выплаты от соцзащиты. Как уточнил Александр Терепа: «Эти выплаты не задваиваются. Если семья получила уже выплату за январь от соцзащиты, то Фонд будет производить теперь уже выплату за февраль и при необходимости делать доплату. Стоит также учесть, что при установлении нового пособия (когда семьи переходили на Единое пособие), первое перечисление производится в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения». 

Те семьи, которые уже получили февральскую выплату в феврале, следующую сумму получат уже только 3 апреля - за март. Аналогичный вопрос возникал у новосибирцев при получении пособий за январь, когда 3 февраля они не увидели на счете поступления. Это произошло в тех семьях, которые уже получили пособие за январь ранее. При перечислении всегда указывается месяц, за который переводятся деньги, именно на это стоит обращать внимание.

Какие выплаты в Новосибирской области начислят автоматически
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Ряд выплат и пособий в Социальном фонде начисляют автоматически, писать заявление и обращаться в фонд не нужно.

#Выплаты#Пособия#Общество#Город#Социальный фонд#Новосибирск#Новосибирская область
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