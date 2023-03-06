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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

ОК поздравят с 8 Марта большим концертом «ОК с караоке» со звездами

6 марта 2023, 12:03
Фото: Одноклассники
Специально к Международному женскому дню в ОК пройдет большой онлайн-концерт, на котором выступят известные артисты. У зрителей будет возможность подпевать им в реальном времени благодаря встроенному режиму караоке.

А в преддверии шоу исполнить любимые песни пользователи смогут в бесплатных брендированных караоке-боксах в 20 городах России.

Ежедневно миллионы людей в Одноклассниках общаются, делятся интересным контентом и поздравляют друг друга с важными датами и праздниками. 8 Марта – второе по популярности и активности пользователей социальной сети событие после Нового года. А музыка и исполнение песен входят в список самых популярных категорий хобби в ОК.

Онлайн-трансляция концерта пройдет 8 марта в 15:00 в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!», а также в прямом эфире «Авторадио». Главной интригой станет эксклюзив – новые песни Филиппа Киркорова и группы Dabro. Среди участников также заявлены Лёша Свик, Александр Панайотов, «Иванушки International», Galibri & Mavik, Gayazovs Brothers и Антон Токарев. Они исполнят популярные хиты и поздравят зрительниц с 8 Марта. Кроме того, в праздничной студии «Мурзилки LIVE» Зара, Слава, Анна Банщикова, Люся Чеботина, Ева Польна, Анфиса Чехова, Валерия с Иосифом Пригожиным и Асия будут делиться интересными историями из своей жизни и целями на будущее.
С 6 по 8 марта в поддержку концерта и в подарок для всех пользователей ОК в 20 городах страны установят бесплатные брендированные караоке-боксы. Посетители смогут выбрать любую понравившуюся песню из библиотеки караоке, а также записать свое исполнение на видео и поделиться им в соцсети с хештегом #ОКсКараоке. Список городов с караоке-боксами доступен по ссылке. С их помощью каждый желающий сможет бесплатно исполнить песню своего любимого артиста и поздравить близких.

#Соцсети#Одноклассники#Музыка#Песни#Караоке#Общество#Технологии#Новосибирская область#Россия
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