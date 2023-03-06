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Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

В Новосибирске начали продавать мимозы из Абхазии в канун 8 Марта

6 марта 2023, 04:08
Фото: atas.info
В Новосибирске начали продавать мимозы из Абхазии
Яркие весенние цветы, привезенные в Новосибирск из Абхазии, начали продавать на площади Маркса 6 марта. Город готовится встречать Международный женский день – 8 Марта.

Сегодня на каждом углу в центре левого берега можно встретить торговцев с мимозами, багульниками и сухоцветами. Некоторые оформили цветочную витрину на капотах своих автомобилей.

«Цветы доставили к нам из Абхазии. Одна мимоза стоит 100 рублей, багульник и сухоцвет – от 300 рублей», - рассказывают продавцы.

 

Фото: Atas.info

С их слов, сейчас цветы не охотно раскупают. Ажиотаж ожидают 8 марта и после праздника, поэтому готовятся стоять еще два месяца, чтобы все букеты распродать.

Напомним, в начале марта в Новосибирск из Абхазии привезли почти 200 тонн мимозы. Доставляли в коробках и даже в чемоданах, как это было в советские времена.  

Новосибирск завалили цветами к 8 марта: доставлено почти 200 тонн
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#Алина Шефер#Общество#Цветы#8 Марта#Новосибирск#Новосибирская область
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