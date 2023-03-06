В Новосибирске начали продавать мимозы из Абхазии в канун 8 Марта

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Сегодня на каждом углу в центре левого берега можно встретить торговцев с мимозами, багульниками и сухоцветами. Некоторые оформили цветочную витрину на капотах своих автомобилей.
«Цветы доставили к нам из Абхазии. Одна мимоза стоит 100 рублей, багульник и сухоцвет – от 300 рублей», - рассказывают продавцы.
С их слов, сейчас цветы не охотно раскупают. Ажиотаж ожидают 8 марта и после праздника, поэтому готовятся стоять еще два месяца, чтобы все букеты распродать.
Напомним, в начале марта в Новосибирск из Абхазии привезли почти 200 тонн мимозы. Доставляли в коробках и даже в чемоданах, как это было в советские времена.