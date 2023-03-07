Дом известного фермера Пяткова сгорел под Новосибирском. Он остался в трико и босиком

Обычный вечер понедельника, ничего не предвещало беды. После хлопот на ферме, Валерий прилег отдохнуть. В это время дети делали в своих комнатах уроки. Жена фермера, к счастью, находилась в Новосибирске. Сквозь сон до Валерия донесли ужасные крики сына, о том, что в доме начался пожар. Пламя врывалось в дом через входную дверь, которую открыл ребенок. Фермер попытался ее закрыть, но безуспешно. Ручка двери была накалена. Семье пришлось эвакуироваться через окно.