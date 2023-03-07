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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 07:46

Дом известного фермера Пяткова сгорел под Новосибирском. Он остался в трико и босиком

7 марта 2023, 07:43
Фото: Страница Валерия Пяткова "ВКонтакте"
"Стены остались, остальное сделаем", - так мужественно оценивает состояние дома Валерий Пятков
Дом известного фермера Валерия Пяткова сгорел в Тогучинском районе Новосибирской области. Об этом фермер в третьем поколении, с высшим образованием сообщил на своей страничке «ВКонтакте».

Валерий Пятков живет в небольшом селе Владимировка. Производит большой ассортимент, как мясной, так и молочной продукции. А также полуфабрикаты – сырники, вареники. Аграрий активен в соцсетях – рассказывает о своей деревенской жизни у себя на странице в «ВКонтакте».

В понедельник, 6 марта у Валерий сгорел дом. С печальной новостью фермер поделился с подписчиками в социальных сетях.

Обычный вечер понедельника, ничего не предвещало беды. После хлопот на ферме, Валерий прилег отдохнуть. В это время дети делали в своих комнатах уроки. Жена фермера, к счастью, находилась в Новосибирске. Сквозь сон до Валерия донесли ужасные крики сына, о том, что в доме начался пожар. Пламя врывалось в дом через входную дверь, которую открыл ребенок. Фермер попытался ее закрыть, но безуспешно. Ручка двери была накалена. Семье пришлось эвакуироваться через окно.

«Буквально в трико и босиком мы оказались на улице», – рассказал Валерий Пятков.

Через несколько минут к дому Валерия прибыли огнеборцы, которых вызвали неравнодушные соседи. Фермер не остался стоять в стороне и бросился на помощь к пожарным – помогал разматывать огнеборцам пожарные рукав.

«Полностью выгорел весь мансардный эта и вся крыша. Восстановлению не подлежит», – с грусть рассказал фермер корреспонденту Атас.инфо.

С дома пламя перебросилось в подвал, где находился уголь и дрова. Как отмечает Валерий, поджога не было. Все это случайное стечение обстоятельств. По видимому, произошло короткое замыкание проводки.

«Включили морозилку, в которой замораживали готовую продукцию. Взорвался холодильник, пошел пожар по стенам», – рассказал Валерий.

Рядом с домом располагалась автолавка фермера. От жара огня загорелась и автолавка. Валерию на помощь пришли мужчины, которые на руках оттащили машину в сторону и не допустили взрыва газоболонного оборудования и бензобака.

Ранее Валерий Пятков gorsite.ru рассказывал, что стал жертвой обмана предпринимательницы из Новосибирска. Женщина предложила открыть небольшой фермерский магазинчик, где она бы работала продавцом, а фермер поставлял свою продукцию. Валерий выполнил свои обязанности, добросовестно поставлял товары. А с расчетом за товар возникли проблемы.

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#Ангелина Зарубина#Пожар#Дом#Фермер#Происшествия#Новосибирская область
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