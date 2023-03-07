Клинику лечившего рак руками врача Раевского закрыли после проверок СК в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
О закрытии медучреждения стало известно только сейчас, хотя это произошло официально 1 марта. Но сотрудники не отчаялись и начали практику в онлайн формате.
«Мы переходим на работу в онлайн-режиме для всех, кому необходима консультация», - написали в Telegram-канале клиники.
Напомним, 1 января деятельностью клиники заинтересовался глава СК России Бастрыкин. Следователи начали проверки.
При этом врачи заверяют клиентов, что закрытие с этим не связано. Они сами приняли такое решение. Сейчас помогают специалистам найти другое место работы.