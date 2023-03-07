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Posted Сегодня, 02:28

Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Клинику лечившего рак руками врача Раевского закрыли после проверок СК в Новосибирске

7 марта 2023, 02:28
Фото: 1MI
Клинику доктора Раевского закрыли в Новосибирске
Клинику доктора Раевского, в которой лечил онкологию нетрадиционным методом, закрыли в Новосибирске. Ранее ее посещали с проверками следователи.

О закрытии медучреждения стало известно только сейчас, хотя это произошло официально 1 марта. Но сотрудники не отчаялись и начали практику в онлайн формате.

«Мы переходим на работу в онлайн-режиме для всех, кому необходима консультация», - написали в Telegram-канале клиники. 

Напомним, 1 января деятельностью клиники заинтересовался глава СК России Бастрыкин. Следователи начали проверки.

При этом врачи заверяют клиентов, что закрытие с этим не связано. Они сами приняли такое решение. Сейчас помогают специалистам найти другое место работы.

#Алина Шефер#Клиника#СК#Врачи#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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